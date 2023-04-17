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Afyonkarahisar'da mart ayında 773 konut satıldı

Afyonkarahisar'da mart ayında 773 konut satıldı

Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Afyonkarahisar'da geçtiğimiz mart ayında 773 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Afyonkarahisar'da geçtiğimiz mart ayında 773 konut satıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada kentte mart ayında 214'ü ipotekli olmak üzere 559'un konutun ise diğer satış yöntemleri ile satıldığı kaydedildi. Satışı yapılan konutların 186'sının sıfır konut 587'sinin ise ikinci el konut olduğu belirtildi. Verilere göre, geçen yıl mart ayında ise 952'i konutun satıldığı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Karahisar Ekonomi Haberler

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