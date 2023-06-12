Afyonkarahisar'da Kurbanlık Hayvan Pazarı Yoğunluğu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde her hafta kurulan hayvan pazarı bu hafta kurbanlık hayvan satışları için kuruldu. Pazarda birer tonluk 2 dana ise 150'şer bin liradan alıcısını bekliyor. Yaklaşan Kurban bayramı nedeniyle kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde haftasonlarında kurulan hayvan pazarı da bu hafta kurbanlık hayvan satışlarının başlaması ile yoğunlaştı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde her hafta kurulan hayvan pazarı bu hafta kurbanlık hayvan satışları için kuruldu. Pazarda birer tonluk 2 dana ise 150'şer bin liradan alıcısını bekliyor.

Yaklaşan Kurban bayramı nedeniyle kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde haftasonlarında kurulan hayvan pazarı da bu hafta kurbanlık hayvan satışlarının başlaması ile yoğunlaştı. Çevre il, ilçe ve köylerden gelen satıcı ve alıcıların buluştuğu hayvan pazarında büyükbaş hayvanlar 30 bin lira ile 150 bin lira arası, küçükbaş hayvanlar da 4 bin lira ile 13 bin lira arasında satılıyor. Küçükbaş hayvan satışlarında yoğunluk yaşanırken büyükbaş hayvan satışlarında ise durgunluk yaşandığı dikkati çekiyor. Öte yandan pazarın en büyük hayvanları Kemal Doğutaş'a ait 1'er tonluk 2 dana ise 150'şer bin liraya alıcısını bekliyor.

"PAZAR DURGUN GİDİYOR"

Şuhut ilçesinden hayvan satışı için gelen Hüseyin Erol, satış olmamasından dert yandı. Vatandaşın bayram haftasını beklediğini belirten Erol, "Kurbanlıklarımız 35 ile 40 bin liradan başlıyor. 150 bin liraya kadar gidiyor. 75 bin liraya danamız var. Tahminim 600 kilogram gelir. Pazarlar durgun. Yüzde on alışveriş var. Fazla bir alışveriş göremedim. Sadece sorup geçiyorlar" dedi. Pazardaki en büyük 2 dananın sahibi Kemal Doğutaş ise birer tonluk iki danası için birkaç kişiyle pazarlık yaptıklarını ancak istedikleri fiyatı verenin olmadığını söyledi. Küçükbaş hayvan satıcısı Gökhan Oğuz da küçükbaş hayvan satışlarının memnun edici seviye olduğunu ifade etti.