Afyonkarahisar'da Kooperatifçilik Çalıştayı Düzenleniyor

Afyonkarahisar'da "Kooperatifçiliğin Sorunları ve Çözüm Arayışları Çalıştayı" düzenleniyor.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, çalıştayın açılışında, Türkiye'de bir asırda kooperatifçilik alanında çok önemli kazanımların oluştuğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nda devletin verdiği desteklerle kooperatifçilik mekanizmasının gerçek manasıyla işlevsellik kazanarak ülkenin kalkınmasında önemli bir fonksiyon yaratmasını ümit ettiklerini aktaran Oğuz, "Zafer Kalkınma Ajansı olarak Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak'ta faaliyet gösteriyoruz. Kooperatiflerimiz de bizim sürdürebilir kalkınmada bizim paydaşlarımızdandır. Kalkınma ajansımız, destek mekanizmalarıyla kooperatiflere doğrudan ve dolaylı olarak bugüne kadar 44 projede, 76 milyon lira destek sağlamıştır. Yaklaşıkta 140 milyon liralık da yatırım yapılmasına vesile olmuştur."diye konuştu.

Konuşmaların ardından akademik personeller tarafından sunumlara geçildi.

Çalıştay, yarın sona erecek.