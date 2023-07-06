Afyonkarahisar'da Kiraz Krizi Aşıldı

AFYONKARAHİSAR'da, kiraz üreticileriyle, ihracatçı firmalar arasında fiyat dalgalanması nedeniyle kriz yaşandı. Kilosu 70 liraya kadar alımı yapılan kirazın fiyatı 1 gün sonra 35 liraya kadar düştü. Alımı durduran Kaymakamlık tarafından üreticilerle ihracatçıların bir araya getirildiği toplantılarda, kiraz alım fiyatı güncellenip, 45 lira bandına çekildi ve kriz aşıldı.

Türkiye'nin kiraz ihracatının önemli bölümünün karşılandığı Sultandağı'nda, son günlerde fiyatlardaki dalgalanma nedeniyle kriz yaşandı. İhracatçı firmalar, kilosunu 65-70 liradan alım yaptıkları 'Apolyont' cinsi kirazın fiyatını bir anda 35 liraya düşürünce, Sultandağı Kaymakamlığı devreye girdi ve üreticilerin mağdur olmaması için alımı durdurdu. Üreticiler, aracılar ve ihracatçılarla bir araya gelen kaymakamlık yetkilileri, fiyatın 40-45 lira bandına çekilmesini sağladı. Geçen yıl don vakaları nedeniyle 5 bin ton kiraz üretimi yapılan Sultandağı bölgesinde bu yıl rekoltenin 40 bin ton olması bekleniyor.

'TEKRAR KİRAZ ALIMINA BAŞLANDI'

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, ihracatçı firmalarla kiraz üreticileri arasında fiyat dengesizliği konusunda ilçede anlaşmazlık doğduğunu söyledi. Kaymakamlığın aracı olarak hem üreticiler hem ihracatçılarla toplantılar yaptığını kaydeden Kaymakam Demirbilek, "Onları bir arada, ortak zeminde buluşturmak için bir mekanizma oluşturduk. Bu mekanizma sonucunda üreticilerimizin fiyat politikasından dolayı 1 gün kiraz toplamama gibi kararları oldu. Sonrasında Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yakın takibinde ve onların talimatlarıyla yetkililerle, ihracatçı birlik başkanları ile görüşmemiz neticesinde, ihracatçı birliklerinin, firmaların, üreticimizin mağduriyetini giderecek bir fiyat politikası belirleme noktasında kararlarını bize ilettiler. Bugün itibarıyla halde tekrar kiraz alımına başlandı. Bu sene rekoltemiz çok güzel. İnşallah üreticimiz açısından da kazançlı bir yıl olacağını düşünüyoruz" dedi.

'SORUNU ŞU AN İÇİN ÇÖZMÜŞ BULUNUYORUZ'

Fiyat politikasının serbest piyasa tarafından belirlendiğini dile getiren Demirbilek, "Burada buna müdahale etme şansımız yok. Fiyatlar ilk önce 65-70 bandında açıldı. Kirazın rekolte artımıyla beraber ertesi gün 35 liralara kadar düştü. Bu fiyat politikasından dolayı üreticimiz maliyetlerini karşılamayacağını düşünerek böyle bir yola başvurdu. Ama sonra ihracatçı firmalarla üreticilerimizi bir araya getirerek ortak zemine Sayın Valimizin takibinde ve yetkilileriyle görüşmesiyle beraber bu sorunu şu an için çözmüş bulunuyoruz" diye konuştu. (DHA)