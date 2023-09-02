Afyonkarahisar'da Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su Arama Ruhsatı İhalesi

Afyonkarahisar'da bulunan 12 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası için ihale yapılacak. İhale, farklı ilçelerde bulunan sahalar için farklı yöntemlerle gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar'da 12 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası için ihale yapılacak.

Afyonkarahisar İl Özel idaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın çeşitli ilçelerinde bulunan 12 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ayrı ayrı ihaleye çıkarıldı.

Afyonkarahisar'ın merkez, Sandıklı ve İhsaniye ilçelerindeki 5 saha kapalı teklif usulüyle, İscehar, Sultandağı, Kızılören, Dinar, Sinanpaşa, Bolvadin ve Merkez ilçelerindeki 7 saha ise açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Sahaların ihaleleri, 13 Eylül Çarşamba günü saat 11: 00'de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde İl Encümeni Toplantı Salonunda sırasıyla ayrı ayrı yapılacak.