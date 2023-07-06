Afyonkarahisar'da Hububat Hasadı Başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde hububat hasadı başladı. Arpa hasadının ardından buğday hasadının da yakında başlayacağı bildirildi. Tüccarlar arpa alımını 5-6 lira arasında yaparken TMO ise 7 lira üzerinden alım yapıyor. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı, hububat alımının TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapılması gerektiğini belirtti. Sandıklı Kaymakamı ise bakırcı esnafını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.