Afyonkarahisar'da haşhaş kapsülü alımı başladı. Haşhaş kapsülünün kilogram fiyatı bu yıl 7,5 TL'den satılmaya başlandı. Haşhaş kapsülleri gıda sanayiinde olduğu gibi ilaç sanayiinde de önemli oranda kullanılıyor.

Afyonkarahisar'da haşhaş kapsülü alımı başladı. Haşhaş kapsülünün kilogram fiyatı bu yıl 7,5 TL'den satılmaya başlandı. Haşhaş kapsülleri gıda sanayiinde olduğu gibi ilaç sanayiinde de önemli oranda kullanılıyor.

Haşhaş üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Şuhut ilçesinde 'haşhaş kapsülü' alımları başladı. Şuhut ilçesinde olgunlaşmış haşhaş kapsüllerinin kilogramı 7,5 TL'den Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınıyor. Haşhaş kapsülleri gıda sanayiinde olduğu gibi ilaç sanayiinde de önemli oranda kullanılıyor. Şuhut ilçesinde hasadı yapılan haşhaş kapsülleri TMO merkezlerine getirilmeye başlandı. Haşhaş kapsülü üreticileri kapsüllerinden ayırdıkları haşhaş tohumlarından bir bölümünü ticarette kullanırken, sarı haşhaş denilen diğer kısmı ise kavrulup özellikle hamur işi yapımında kullanılıyor. Haşhaşın en önemli kısımlarından olan ve 'beyaz haşhaş' olarak adlandırılan kısım ise ilaç sanayiinde kullanılıyor. Haşhaş kapsülünün alımı fiyatı ise bu sene 7,5 TL.

TMO personeli İbrahim Yardımcı, kapsül alımının dün itibari ile başladığını kaydederek, ürünün kaliteli olduğunu kaydetti. - AFYONKARAHİSAR