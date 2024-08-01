Afyonkarahisar'da Haksız Fiyat ve Stokçuluk Denetimleri Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan haksız fiyat ve stokçuluk denetimleri ve fiyat etiketi denetimleri Afyonkarahisar'da devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince haksız fiyat ve stokçuluk denetimleri ve fiyat etiketi denetimleri devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Dinar ilçelerinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri yapıldı. Çalışmada başta zincir marketler olmak üzere ve temel gıda maddeleri üzerine denetimler gerçekleştiren ekipler, aykırılık tespit edilen ürünlere cezai işlem uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR