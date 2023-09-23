Afyonkarahisar'da Gıda Satışı Yapan İşletmelere Denetim

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bakanı İbrahim Yumaklı, toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için denetimlerin arttırılması yönünde talimat verdi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de rutin olarak yapılmaya devam edileceği belirtildi.