Afyonkarahisar'da Gıda Satışı Yapan İşletmelere Denetim
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bakanı İbrahim Yumaklı, toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için denetimlerin arttırılması yönünde talimat verdi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de rutin olarak yapılmaya devam edileceği belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.
Tarım Ve Orman Bakanı Bakanı İbrahim Yumaklı, toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için denetimlerin arttırılması yönünde talimat verdi. Bunun üzerine Çay ilçesinde gıda kontrol ekipleri gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de rutin olarak yapılmaya devam edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR