Afyonkarahisar'da Gıda İşletmelerinde Denetim Başladı

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kasap, şarküteri, bakkal, market ve büfe gibi gıda satışı yapılan işletmelerde denetim başlattı. Ülke genelinde 3 hafta süreyle eş zamanlı denetimler yapılacak.

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kasap, şarküteri, bakkal, market ve büfe gibi gıda satışı yapılan işletmelerde denetim başladı.

Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla, ülke genelinde kasap, şarküteri, bakkal, market ve büfe gibi gıda satışı yapılan işletmelerde 3 hafta süreyle eş zamanlı denetim yapılacağı açıklandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bugün itibariyle denetimlerine başladı. Afyonkarahisar ve ilçe müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından 3 hafta sürecek eş zamanlı denetimler titizlikle yapılacağı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR