Afyonkarahisar'da Genç Çiftçinin Teknoloji Odaklı Tarım Vizyonu

MUSTAFA ÇALKAYA/CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da 4 kuşaktır çiftçilik yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Enes Kelem, teknolojinin imkanlarından yararlanarak ekilebilir arazilerini artırmayı istiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin altıncı bölümünde Kelem, çiftçi olma hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini anlattı.

Afyonkarahisar'a bağlı Küçükçobanlı Köyü'nde 4 kuşaktır tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını dile getiren Kelem, çocukluğundan beri sektörün içinde yer aldığını belirtti.

Şirketlerinin bir aile işletmesi olduğunu kaydeden Kelem, "Dedem, babam, amcam, dedemin babası hep tarım ve hayvancılık sektöründelerdi. Ben de bu alanda faaliyet gösteriyorum. Şu anda süt ve et işletmemiz var." dedi.

Hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılamak için tarla bitkileri de yetiştirdiklerini ifade eden Kelem, şu ifadeleri kullandı:

"Onun dışında tanelik mısır üretimi yapıyoruz, kısmen şeker pancarı üretimi yapıyoruz. Ekim yaptığımız alan 500 dekar civarında. Tarım sektöründe faaliyet göstermeme sebep olan unsur, çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Bu işi severek yapıyorum. Yüksek lisans mezunuyum. Bir dönem siyaset yapıp buraya döndüm, tarım işlerine devam etmeye başladım. Yazdığım tez desteklemelerle alakalıydı. Desteklemenin Türkiye ekonomisine etkileri ile alakalıydı."

"Geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapıyoruz"

Avrupa Birliği (AB) standartlarında bir çiftlik yapmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) proje hazırladıklarını bildiren Kelem, "Onaylanırsa yüzde 75'e varan hibe destekleri var. Şu anda geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapıyoruz. Bunu profesyonel ve modern yöntemlere evirmeye çalışacağız. Arazilerde şu anda yapay zeka desteklerini kullanmaya başladık. Teknolojiye de ayak uydurarak ekilebilir arazi miktarını artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.