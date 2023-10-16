Afyonkarahisar'da Eylül Ayında 786 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Afyonkarahisar'da 2023 Eylül ayında 786 konut satıldı. Satılan konutların 154'ü ilk el satış, 632'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konutların 63'ü ipotekli olarak yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre satışların azaldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 Eylül ayında Afyonkarahisar'da 786 konut satıldı.

TÜİK verilere göre kentte satılan konutların 154'ü ilk el satış yani 'sıfır' konut olarak gerçekleşirken, 632'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konutların 63'ü ipotekli olarak yapıldı.

TÜİK'in açıkladığı rakamlarda geçen yılın aynı döneminde ise kentte 894 konut satıldığı ve bu yıl satışların geçen yılı göre azaldığı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR