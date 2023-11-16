Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Afyonkarahisar'da Ekim ayında 690 konut satıldı. Satışların bir önceki yıla göre yüzde 18 azaldığı belirlendi. Satılan konutların 145'i ilk el satış, 545'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar 31 konutu kapsarken, diğer satış yöntemleri ile 659 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında Afyonkarahisar'da 690 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre, Ekim 2023'de yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 civarında azaldı. Kentte Ekim ayında satılan 690 konutun 145'i ilk el satış, 545'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satılan konutların 31'i ipotekli olarak yapılırken, 659'u ise diğer satış yöntemleri ile satıldı. - AFYONKARAHİSAR