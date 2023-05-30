Afyonkarahisar'da ekili alanlarda zararlı haşerelere karşı mücadele başlatıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ve İhsaniye ilçelerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ekim alanlarında süne kımıl sürvey çalışmaları yapılmaya başlandı.

Afyonkarahisar'da bir çok ekili alanda zararlı haşerelere karşı mücadele başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ve İhsaniye ilçelerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ekim alanlarında süne kımıl sürvey çalışmaları yapılmaya başlandı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler yıl içerisinde oluşabilecek muhtemel zararın önceden belirlenmesi, zararlı popülasyon yoğunluğunu tespit ediyor. Çalışmaların diğer ilçelerde de yapılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR