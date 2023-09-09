Afyonkarahisar'da çiftçilere tarla faresi ile mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'da tarla faresi ile mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Tarla faresi gibi kemirgenlerin mahsullere verdiği zararlar anlatılarak, mücadele konusunda önemli bilgiler verildi.

Afyonkarahisar'da çiftçiler tarla faresi ile mücadele konusunda bilgilendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede tarla faresi ile mücadele konusunda Sultandağı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Bilgilendirme de tarla faresi gibi kemirgenlerin mahsullere verdiği zararlar anlatılarak, mücadele konusunda önemli bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR