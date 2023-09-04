Afyonkarahisar'da bitki koruma ürünü satışı yapan iş yerlerine denetim yapıldı

Afyonkarahisar'da bitki koruma ürünü satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Denetim Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler bakanlık talimatı ile piyasa kontrolü amacı ile kentte faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerinde denetim yaptı. Denetimde bakanlığık tarafından belirlenen bitki koruma ürünlerinden gerekli numuneler alınarak kalite kontrol analizi için laboratuvara gönderildi. Ayrıca denetim ekipleri tarafından bitki koruma ürünleri üzerinde bulunan karekod ile sistem üzerinden ürünlerin kontrolleri yapıldı. - AFYONKARAHİSAR