Afyonkarahisar'da Ağustos Ayında 1.142 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Afyonkarahisar'da 2023 Ağustos ayında toplamda 1.142 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 258'i ilk el satış, 884'ü ise ikinci el satış olarak kaydedildi. Ayrıca, 133 konut ise ipotekli olarak alıcı buldu. Geçen yılın aynı dönemine göre satışların arttığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 Ağustos ayında Afyonkarahisar'da bin 142 konut satıldı.

TÜİK verilere göre kentte satılan konutların 258'i ilk el satış yani 'sıfır' konut olarak gerçekleşirken, 884'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konutların 133'ü ise ipotekli olarak yapıldı.

TÜİK'in açıkladığı rakamlarda geçen yılın aynı döneminde ise kentte 953 konut satıldığı ve bu yıl satışların geçen yılı göre arttığı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR