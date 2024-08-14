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Afyonkarahisar'da Agria Cinsi Patates Hasadı Başladı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 15 bin dekarı sözleşmeli 40 bin dekar alanda ekili kışlık agria cinci patateste hasat başladı. Patates üreticileri, bu yıl verimin iyi olduğunu belirtirken, kilogram fiyatının 5-8 TL arasında değiştiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 15 bin dekarı sözleşmeli 40 bin dekar alanda ekili kışlık agria cinci patateste hasat başladı.

Şuhut ilçesinde 'agria' diye adlandırılan kışlık patatesin hasadı başladı. 15 bin dekarı sözleşmeli 40 bin dekar alanda ekili agria cinsi patatesin kilogram fiyatının 5 -8 TL arasında değiştiği, rekoltenin bu yıl iyi olduğu belirtildi. Patates üreticisi İbrahim Eroğlu, "Bölgenin patates enerjisi ve patates çiftçisi olarak Allah'a şükür verimli bir yıl geçirdik. Afetlerden uzak bir yıl geçirdik. Verimlerimiz gayet güzel. Urfalı kardeşlerimizle birlikte patates hasadımızı yapıyoruz. Günlük yaklaşık 7-8 ton civarında sevkiyatımız var. Bu sevkiyat yaklaşık 45 gün sürecek. Rabbim inşallah tüm çiftçilerimize bereketli, kazançlı bir yıl nasip eder. Patates şu anda çiftçide 5 ile 7 lira arasında satılıyor. Tabii ki bu fiyat düşük, yükselmesi için ihracat olmasını istiyoruz" dedi.

"Sabah erkenden kalkıp, güneş batana kadar patates topluyoruz"

Patates hasadında çalışan işçilerden Sedat İnan ise, hasatta çalışmak için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiğini kaydetti. İnan, "Şubat ayından itibaren geziyoruz, tarım işçisiyiz. Patates topluyoruz. Sabah erkenden kalkıp, güneş batana kadar çalışan insanlarız. Çok şükür, buna da şükür, Allah rızkımızı verdi. Çoluk çocuğumuzla birlikte yeri geldi karda, yeri geldi yağmurda, sıcakta ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim yevmiye usulü çalışma şeklimiz, çalışma kapasitesine göre değişiyor. Günlük 800-1000 TL arasında değişiyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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