Afyonkarahisar'da 2023 yılı mazot gübre desteği ödeme listeleri askıya çıktı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılı arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf üreticilerine yönelik mazot gübre desteği ödeme listelerini askıya çıkardı. Üreticilerin listeleri kontrol etmeleri ve hatalı durumlar için başvuru yapmaları istendi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2023 yılı arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf için mazot gübre desteği ödeme listelerinin askıya çıktığı kaydedildi.

Konu ile ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada üreticilerin listeleri kontrol etmeleri istenerek şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılı arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf için mazot gübre desteği ödeme icmalleri 20 Eylül'e kadar askıda kalacaktır. Üreticilerimizin icmalleri kontrol ederek hata olması durumunda 20 Eylül günü mesai bitimine kadar il ve ilçe müdürlüğümüze başvuru yapmaları önemle duyurulur." - AFYONKARAHİSAR