Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor

Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'nın bazı köy ve mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki 8, Burdur'un Karamanlı, Merkez, Tefenni ve Yeşilova ilçelerindeki 14, Isparta'nın Sütçüler ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki 6 köy ve mahallede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yürütülecek.