Afyon haberleri... Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday HMS 7,00 7,00 Buğday HTS 6,90 6,90 Arpa HMS 5,20 5,90 Arpa HTS 5,93 6,04 Ayçiçek küspesi HTS 3,50 3,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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