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Afyon haberleri... Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Afyon haberleri... Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyon haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 7 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Buğday

HMS

7,00

7,00

BuğdayHTS

6,90

6,90

ArpaHMS

5,20

5,90

Arpa

HTS

5,93

6,04

Ayçiçek küspesi

HTS

3,50

3,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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