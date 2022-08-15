Haber : Afyon haberleri! Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haberleri! Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyon haberleri! Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyon haberi: Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 70 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 70 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

70,00

100,00

Kemiksiz etHTS

113,85

113,85

SucukHTS

115,00

129,00

Buğday

HTS

6,69

7,05

Arpa

HTS

6,12

6,56

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title