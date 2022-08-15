Afyon haberleri! Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 70 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Karkas et HTS 70,00 100,00 Kemiksiz et HTS 113,85 113,85 Sucuk HTS 115,00 129,00 Buğday HTS 6,69 7,05 Arpa HTS 6,12 6,56

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HTS: Hazır Tacir Satış Tescili