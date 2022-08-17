Afyon haberi | Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 97 lira, en yüksek 138 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Karkas et HTS 97,00 138,00 Kemiksiz et HTS 140,00 185,00 Kuzu eti HTS 79,00 120,00 Buğday HMS 6,40 7,20 Arpa HTS 5,60 5,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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