Aftermarket Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) iş birliğiyle düzenlenen Aftermarket Konferansı, bu yıl 13'üncü kez İstanbul'da gerçekleştirildi. Konferansta, elektrifikasyonun aftermarket üzerindeki etkisi ele alındı.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) iş birliğiyle düzenlenen Aftermarket Konferansı, bu yıl 13'üncü kez İstanbul'da gerçekleştirildi.

TAYSAD açıklamasına göre, etkinlikte sektöre ilişkin tespit ve öngörüler masaya yatırıldı. "Elektrifikasyonun Aftermarket Üzerindeki Etkisi" temasıyla gerçekleştirilen konferansta üretici, tedarikçi, distribütör ve bağımsız servislerin yanı sıra küresel paydaşlar ile sektörün isimleri, elektrikli otomobil çağına hazırlanmak için görüşlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, elektrikleşmenin sürdürülebilirliğin bir alt başlığı olduğunu belirterek, sektör olarak sürdürülebilirliğin, atılacak hem adım ve alınacak her kararda sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Yeni dünya düzeninde dönüşümün şart olduğunu ifade eden Albert Saydam, "Dönüşümü ne yazık ki isteyerek değil, mecburiyetlerden yapıyoruz. Mecburiyetten yapıldığında dönüşümü daha hızlı yapabiliyoruz. Bu dönüşümü yaparken 2 konunun da altını çizmek istiyorum. Çeviklik ve çeşitlilik. Çeşitlilik derken ürün bazında, coğrafya bazında, sektör bazında ve müşteri bazında bir çeşitliliği kastediyoruz." ifadelerini kullandı.

OSS Başkanı Ziya Özalp de "Biz aftermarket üreticileri ve dağıtıcıları olarak bütün zorlu koşullara rağmen pozitif kalmayı başarabildik. Otomotivdeki yapısal değişim sonrasında küreseldeki tüm belirsizlikler ve pandeminin getirmiş olduğu hiç kimsenin öngöremediği gerçeklere rağmen, son 2 yıldaki yükseliş trendine bu yıl da devam ettiğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

OİB Başkanı Baran Çelik ise "İlk 4 ayda yüzde 11 seviyelerinde artan ve toplamda 11,3 milyar dolara ulaşan bir ihracatımız var. Bu yılda 35 milyar dolara yakın bir ihracatla bu yılı da yine Cumhuriyetimizin en yüksek ihracat değerine ulaşmış bir şekilde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konferansın açılışının ardından MEMA Aftermarket Suppliers Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Paul McCarthy "Elektrifikasyon ve Gelişmiş Araç Teknolojilerinin Amerika Satış Sonrası Pazara Etkisi" isimli bir sunum gerçekleştirdi.