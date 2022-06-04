Aftermarket Konferansı, bu yıl 12'nci kez düzenlendi - Haberler

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, "16 senedir otomotiv sanayi ihracat konusunda 30 milyar dolarlık ihracatıyla ülkemizde liderdi. Son iki ayda bu liderliği bence geçici olarak kimya sektörüne kaptırdık. Ama bu tatlı bir yarış. İnanıyoruz ki doğru adımları atarak biz bu yarışta tekrar ülke ekonomisindeki lokomotif rolümüzü perçinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TAYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, TAYSAD, Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliği ile gerçekleştirilen Aftermarket Konferansı, bu yıl 12'nci kez düzenlendi.

Etkinlikte, otomotiv endüstrisindeki değişimin satış sonrası pazarına yansımaları, sektördeki sorun ve fırsatlar değerlendirilirken, etkinlik bu yıl da küresel ölçekte bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Video konferans olarak gerçekleştirilen etkinliğe Avrupa'da otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu CLEPA'nın Başkanı Thorsten Muschal ile Avrupa'daki otomotiv satış sonrası derneklerinin çatı federasyonu olan FIGIEFA'nın CEO'su Cor Baltus'un yanı sıra, üretici, tedarikçi, distribütör ile bağımsız servislerin temsilcileri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, şunları kaydetti:

"Otomotivde durumu ifade etmek için olumlu tabirler kullanılır, hatta 'gelişmeye açık nokta.' deriz. Ama günümüzde otomotiv sanayinin ekonomisinin durumunu tarif edecek olumlu ifadeleri bulmakta zorlanıyoruz. Hepimizin hayatında olan CASE kısaltmasıyla ifade edilen Connectivity, Autonomous Driving, Car Sharing ve Electrification yani kısaca yıkıcı trendler haricinde başkaca unsurlar da var.

Örneğin jeopolitik krizler hatta savaş tehlikesi, tedarik zincirinin kırılması veya emtia fiyatlarındaki yüksek artış. Belki bunlara sonuncu bir ek daha oldu. 16 senedir otomotiv sanayi ihracat konusunda 30 milyar dolarlık ihracatıyla ülkemizde liderdi.

Son iki ayda bu liderliği bence geçici olarak kimya sektörüne kaptırdık. Ama bu tatlı bir yarış. İnanıyoruz ki doğru adımları atarak biz bu yarışta tekrar ülke ekonomisindeki lokomotif rolümüzü perçinleyeceğiz."

Saydam, sektörün sağlayabileceği avantajlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Elektrifikasyon konusunun altını çizen Saydam, "Elektrifikasyonun olmayacağı araç segmentleri veya coğrafyalarda kimler liderliği üstlenecek? Kesinlikle biz üstlenebiliriz. veya bağlanabilirlik konusunda yazılım konusundaki ihtiyacı büyük şirketler yerine daha esnek hangi tedarikçiler cevaplayabilecek.

Bence Türkiye'deki tedarikçiler burada aktif rol üstlenmeye hazırlar ve aktif rol üstlenebiliriz. Ayrıca Yeşil Mutabakat içinde ilk başta Türkiye için bir risk gözükse de esnek ve çevik yaklaşımla bu konuda da ülkemiz için bir fırsat yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.

Tüm sıkıntıları, birlikte hareket ederek göğüsleyebiliriz"

OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp ise otomotiv satış sonrası pazarında satış ve ihracat rakamlarının 2021'de artış gösterdiğini, istihdamdaki pozitif seyrin de umut verici gelişmeler arasında yer aldığını belirterek, söz konusu yükseliş trendinin 2022'de de devam ettiğini aktardı.

Sektörün sorunlarına da değinen Özalp, "Tedarik sorunu, döviz kuru, maliyetlerdeki artış da sektörümüzün yaşadığı en önemli sorunlar… Bunlara; kargo maliyet ve teslimat problemleri, gümrükte yaşanan problemler, nakit akışında yaşanan sıkıntılar eşlik ediyor. Bu sıkıntıları, sektörün tüm paydaşları olarak birlikte hareket ederek, trendleri takip ederek, kendini yenileyen iş modelleri üreterek göğüsleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, konferansta, "Yeni jenerasyon servisler" ve "Aftermarket'da kalitenin önemi" başlıkları da ele alındı.

"Aftermarket Pazarı CASE'e Hazır mı? Yeni Teknolojilerin Aftermarket Pazarı Üzerindeki Etkileri" başlıklı panelin de düzenlendiği etkinlikte, yaş alan filo pazarı sebebiyle satış sonrası alanında oluşan fırsatlar da tartışıldı.