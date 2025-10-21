Haberler

Afrika'nın kalkınmasının barışı beraberinde getirmesi bekleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Atong Kuol Manyang Juuk, Afrika'ya kalkınma geldiğinde herkesin barış içinde olacağını belirterek, "Herkes bir işle meşgul olursa, ister fabrikada çalışsın ister kendi işini yapsın, bu durumda insanlar küçük çatışmalar yerine işe odaklanır." dedi.

Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Atong Kuol Manyang Juuk, Afrika'ya kalkınma geldiğinde herkesin barış içinde olacağını belirterek, "Herkes bir işle meşgul olursa, ister fabrikada çalışsın ister kendi işini yapsın, bu durumda insanlar küçük çatışmalar yerine işe odaklanır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla geçen hafta Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forumda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Atong Kuol Manyang Juuk, Afrika'da sürdürülebilir barış ve güven ortamı için anahtarın ekonomik istikrar olduğunu ve kalkınmanın sağlanması halinde sorunların sırasıyla üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

Afrika'ya kalkınma geldiğinde herkesin barış içinde olacağını belirten Juuk, sözlerini söyle sürdürdü:

"Herkes bir işle meşgul olursa, ister fabrikada çalışsın ister kendi işini yapsın, bu durumda insanlar küçük çatışmalar yerine işe odaklanır. Bu nedenle öncelikle ekonomimizi hedeflediğimiz düzeye ulaştırmamız gerekiyor. Henüz orada değiliz ama özellikle ticari destek ve teknoloji transferi sayesinde bu noktaya ulaşabileceğimize inanıyoruz."

Bakan Juuk, Afrika'nın Türkiye'ye sadece ticari olarak değil, teknoloji transferi alanında da işbirliğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Güney Sudan özelinde örnek veren Juuk, ülkenin tarım, hayvancılık ve doğal kaynaklar bakımından zengin olduğunu fakat bunların değer kazanması için bilgi, deneyim ve teknolojiyle işlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynakların geliştirilmemesi halinde boşa harcanacağına dikkati çeken Juuk, şunları ifade etti:

"Ülkemizden Nil Nehri geçiyor. Çok fazla balık, çok sayıda hayvan ve doğal kaynak var. Bunun yanında petrolümüz de var. Çok miktarda ham petrol ve başka doğal kaynaklar da mevcut. Ancak bu kaynaklar geliştirilmezse boşa gitmiş olur. İşte bu noktada Türkiye gibi ülkelere ihtiyacımız var. Türkiye bizimle birlikte çalışmalı, sahip olduğu bilgi ve deneyimi bizimle paylaşmalı. Bizim tarafımızdan da küçük krizlere değil, kalkınmaya odaklanmamız gerekiyor."

Türkiye'deki yatırımcılara davet

Bakan Atong Kuol Manyang Juuk, Afrika'nın büyük bir kısmı ve Güney Sudan'da artık istikrarın sağlandığına işaret ederek, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.

Türkiye'nin, Güney Sudan için yeni bir ülke olmadığını belirten Juuk, "Türk yatırımcıların bilmediği fırsatları görmelerini, aynı şekilde bizim insanlarımızın da Türkiye'yi ziyaret etmesini, eğitim almasını, deneyim kazanmasını ve her iki taraf için de mevcut fırsatları görmesini istiyoruz." dedi.

Juuk, ağırlıklı olarak Türkiye'den ithalat yaptıklarını, ilerleyen dönemlerde kendi ürünlerini Türkiye'ye ihraç etmek için daha fazla çaba göstereceklerini dile getirerek, "Çünkü elimizde çok fazla kaynak var ve bunları değerlendirirsek ikili ilişkilerimiz çok daha güçlü hale gelir." diye konuştu.

Türk okullarından mezun olan Güney Sudanlı öğrencilere ilişkin Juuk, 260'tan fazla mezunun geleceğin liderleri ve ülkeyi inşa edecek gençler arasında olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Fahri Aksüt - Ekonomi
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güneş doğarken ölüme gittiler! Görüntüler korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.