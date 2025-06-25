Afrika İş Forumu ve Fuarı açılışı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bakanlığımız tarafından hazırlanan Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejimizden bu yana geçen 20 yılı aşkın sürede kıta ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ortak fayda ve kazan-kazan ilkeleri temelinde ciddi ölçüde derinleştirme durumundayız." dedi.

Gürcan, Türk-Afrika İş Adamları Derneği (TABA) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Afrika İş Forumu ve Fuarı'nın (Africa Business Forum & EXPO-AFEX) açılışında yaptığı konuşmada, Afrika kıtasının 2024'te yüzde 3,2'lik büyüme kaydettiğini ve yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir gayrisafi yurt içi hasılaya ulaştığını belirtti.

Kıtanın teknoloji, telekomünikasyon, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ve temiz enerji, turizm gibi alanlarda büyük potansiyelinin olduğunu ifade eden Gürcan, orta ve uzun vadede, Afrika'nın önemli bir cazibe merkezi olacağını değerlendirdiklerini söyledi.

Gürcan, bu vizyonla Türkiye'nin Afrika ülkeleri ve Afrika'daki bölgesel ekonomik topluluklarla ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini kaydetti.

Türkiye'nin 2008'de Afrika Birliği'nde stratejik ortak konumuna geldiğine, Afrika'daki büyükelçilik ve ticaret müşavirliği sayılarının artmasına ve Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşların Afrika'daki faaliyetlerine destek verdiğine değinen Gürcan, "Bakanlığımız tarafından hazırlanan Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejimizden bu yana geçen 20 yılı aşkın sürede kıta ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ortak fayda ve kazan-kazan ilkeleri temelinde ciddi ölçüde derinleştirme durumundayız." diye konuştu.

Mahmut Gürcan, 2003'te Türkiye'nin Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticari hacminin, 2024'te 7 kat artarak 37 milyar dolar, 2025'te 41 milyar dolar seviyesine ulaştığını anımsatarak, "Afrika kıtasında hızla gelişmekte olan ticari faaliyetlere ek olarak müteahhitlik konusunda da giderek derinleşen ilişkilerimiz bulunmaktadır. Türk müteahhitleri bugüne kadar toplam proje değeri 97,3 milyar dolar olan 2 bin 38 projeyi üstlenmişlerdir. Türk müteahhit firmalarınca 2024'te yurt dışında en fazla müteahhitlik işi üstlenilen 10 ülke içinde 3 Afrika ülkesi bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gürcan, Türk firmalarının inşaat, tekstil, ulaştırma, tarım, madencilik gibi pek çok alanda faaliyet gösterdiğini de aktararak, Türkiye'nin Afrika'da pek çok alanda yatırımları olup bu yatırımların piyasa değeri yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır." dedi.

Ticari ve ekonomik işbirliği, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını Afrika ülkeleriyle yapmaya devam ettiklerini anlatan Gürcan, beş ülkeyle de serbest ticaret anlaşması bulunduğundan ve anlaşmalar ağını genişletmek istediklerinden bahsetti.

Gürcan, küresel ekonomideki belirsizlik ve öngörülemezliğe karşın Türkiye ve Afrika'nın mevcut ekonomik bağlarını çeşitlendirmesi ve geliştirmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Burkina Faso Spor, Gençlik ve İstihdam Bakanı Anuuyirtole Roland Somda ise uygun yatırım ortamı, rekabetçi maliyetler ve hızla büyüyen bir pazarla yatırımcıların öncelikli tercihi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Somda, birçok yenilikçi projeyi de hayata geçirdiklerini ve bunları bilhassa yakın ve uzak coğrafyalardan iş insanlarıyla kurdukları kazan-kazan temelli ortaklıklar sayesinde başardıklarını ifade ederek, "Büyüme potansiyelinin eğitim, dijitalleşme, tarım, sağlık, yeşil ekonomi ve hatta spor endüstrisi gibi alanlarda son derece büyük olduğuna inanıyoruz. Burkina Faso istihdam yaratan, yenilikçiliği teşvik eden ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan yatırımları memnuniyetle karşılamaktadır. Gelin güçlerimizi birleştirelim ve hayallerimizi birlikte gerçeğe dönüştürelim. Burkina Faso'ya yatırım yapın. Bu cesur yolculuğun bir parçası olun ve birlikte müreffeh, bağlantılı ve dayanıklı bir Afrika'yı inşa edelim." diye konuştu.

"İstanbul, Afrika'nın kalbi haline gelmiştir"

Türk-Afrika İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Akbulut da iki ülke ilişkilerinin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Türk şirketleri an itibarıyla 20 milyar dolardan fazla Afrika'da yatırım yapmış durumda. Diğer taraftan Afrika'da Türk şirketlerinin yapmış olduğu 85 milyar dolarlık taahhütler var. Türk Hava Yolları (THY) şu an Afrika'da 67 noktaya uçuyor. Afrika'da en çok noktaya uçan hava yolu THY. Bu manada İstanbul, Afrika'nın kalbi haline gelmiştir. Global şirketler bugün Afrika ofislerini İstanbul'a açıyorlar. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Türkiye-Afrika iş ilişkilerine çok önem vermemiz gerekiyor. Bu manada biz elimizden geleni bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Çok daha ileri götürmeyi planlıyoruz."

TABA Yönetim Kurulu Üyesi ve AFEX Genel Koordinatörü Okan Özkan ise Türkiye'nin teknolojik altyapısıyla Afrika'nın dinamik genç nüfusu ve zengin doğal kaynaklarının birleşiminin, küresel ekonomide daha adil ve yeni bir denge yaratacağına inandıklarını belirterek, "Türk iş dünyası olarak, Afrikalı yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılama konusundaki yetkinliğimizin, onları alternatif pazarlar aramaktan vazgeçireceğini ve böylece Türkiye'nin kıta genelindeki ticari varlığını daha da güçlendireceğini düşünüyoruz." dedi.

"İstanbul'un, Türkiye'nin ticari anlamda tecrübesi çok fazla"

İstanbul Valisi Davut Gül ise ticari ilişkilerin sürdürülebilir olabilmesi için eşit, adil ve hakkaniyetli olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim İstanbul olarak yüzyıllardır ticarete başkentlik yapmamız, birçok kültüre başkentlik yapmamız, farklılıkları zenginlik olarak görmemiz ve özellikle son yıllarda üçüncü havaalanının yapılması, finans merkezinin yapılmasıyla birlikte ulaşım ağlarının gelişmesi, zenginleşmesi, bunun neticesinde dünyanın birçok yerine daha rahat gidip gelebilmemizle birlikte İstanbul'umuzun bu anlamda önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Biz bu potansiyeli Afrika kıtası olmak üzere dünyanın bütün ticari tarafları ile paylaşmak istiyoruz. İstanbul'un, Türkiye'nin ticari anlamda tecrübesi çok fazla ve meseleye bakış açımız her iki tarafın kazandığı, ilişkilerin adil, eşit, sürdürülebilir olduğu bir çerçevede olmasını istiyoruz."

Afrika İş Forumu ve Fuarı yarın sona erecek.