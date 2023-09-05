Afrika İklim Zirvesi'nde Yeşil Büyüme ve Karbon Vergisi Tartışıldı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika İklim Zirvesi'nde yeşil büyümenin önemini vurgulayarak, Afrika ülkelerinin bu kaynaktan faydalanması gerektiğini söyledi. Ruto ayrıca, karbon vergisi alınmasının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İklim Zirvesi'nin ikinci gününde, Kenya Devlet Başkanı William Ruto, yeşil büyümenin dünya ve Afrika için önemli bir ekonomik kaynak olduğunu belirterek, Afrika ülkelerinin, bu kaynaktan faydalanması gerektiğini söyledi.

Yerel kaynaklara göre, Ruto, zirvenin ikinci gününde yaptığı konuşmada, Afrika kıtasının karşı karşıya olduğu iklim sorununun çözümüne yönelik karbon vergisi alınmasını önerdi.

Kenya Devlet Başkanı Ruto, karbon vergisi sisteminin uygulanmasının sadece iklim değişikliğinin azaltılması için değil, aynı zamanda özellikle "yeşil enerji" sektöründe yeni ekonomik fırsatların ortaya çıkarılması için de çok önemli olduğunu vurguladı.

Ruto, "Özellikle yeşil enerjiye yönelik bu yeni yatırım ve finansal fırsatları harekete geçirmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynakların kilidini açmak üzere, karbon vergisi hakkında bir konuşma yapmanın zamanının geldiğine inanıyoruz." dedi.

Güneş enerjisi teknolojisi ithalatında maliyetlerin yüksek olması nedeniyle üreticilerin bu alana yönelmelerinin zorlaştığını kaydeden Ruto, vergilerin azaltılmasının yeşil enerjiye geçişi kolaylaştıracağını belirtti.

Ruto "Yeşil büyüme, hem dünya hem de Afrika için önemli bir ekonomik kaynak. Afrika ülkelerinin bu kaynaktan yararlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı

"Zirvede finansmanın hızlandırılması yönünde yeterli ilerleme kaydedilmedi"

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan da sosyal medya platformu X'de yaptığı paylaşımda, iklim kriziyle mücadelede Afrika ülkelerinin çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

İklim krizi için finansal desteğin önemini vurgulayan Hassan, Afrika'nın iklim kriziyle mücadelede kendi öz kaynaklarını kullanarak daha sağlam durması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) iklim danışmanı ve Botsvana'nın eski Ticaret Bakanı Bogolo Kenewendo da iklim finansmanının hızlandırılması yönünde zirvede yeterli bir ilerleme kaydedilmediğini dile getirdi.

"Taahhüt edilen fon sembolik olmaktan öteye geçmedi"

Zirvede, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yatırımcılar, COP27 Zirvesi'nde başlatılan Afrika Karbon Piyasaları İnisiyatifi'nden (ACMI) 450 milyon dolarlık karbon kredisi satın almayı taahhüt etti.

İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Patricia Scotland ve zirveye katılan birçok katılımcı, "taahhüt edilen fonların sembolik olmaktan öteye geçmediği" eleştirisinde bulundu.

BM Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Vera Songwe, zirve kapsamında ikilim kriziyle mücadelede gerekli olan finansmanla ilgili bir rapor sundu.

Songwe, iklim finansmanının 5 yıl içinde üç katına, 60 milyar dolardan 180 milyar dolara çıkarılması ve bunun için finansman yaratılması gerektiğini kaydetti.