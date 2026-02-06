APPO: Afrika, ham petrol ve doğal gaz ihracatından yılda yaklaşık 15 milyar dolarlık katma değer kaybediyor

Afrika Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (APPO) Genel Sekreteri Farid Ghazali, Afrika kıtasının ham petrolünün yaklaşık yüzde 70'ini, doğal gazının yüzde 45'ini ihraç etmesi nedeniyle her yıl yaklaşık 15 milyar dolarlık katma değer kaybettiğini söyledi.

Ghazali, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "9. Nijerya Uluslararası Enerji Zirvesi"nde konuştu.

Afrika kıtasının, ham petrolünün yaklaşık yüzde 70'ini, doğal gazının ise yüzde 45'ini ihraç etmesi nedeniyle her yıl yaklaşık 15 milyar dolarlık katma değer kaybına uğradığına işaret eden Ghazali, özellikle petrol ve gazın orta ve aşağı akım segmentlerinin yerel olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Afrika'da enerji projelerinin önündeki en büyük engelin finansman maliyetleri olduğuna dikkati çeken Ghazali, kıtadaki finansman oranlarının yüzde 15-20 seviyesinde seyrettiğini, Asya'da ise bunun yüzde 4-6 aralığında kaldığını ifade etti.

Ghazali, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, rafinerilerden boru hatlarına kadar 150'den fazla stratejik projenin, finansman sorunları nedeniyle hayata geçirilemediğini belirtti.

APPO üyesi 18 ulusal petrol şirketinin ortak finansal yapıdan yoksun şekilde faaliyet gösterdiğini dile getiren Ghazali, bu parçalı yapının bölgesel sinerjiyi ve büyük ölçekli yatırımların çekilmesini zorlaştırdığını söyledi.

Ghazali, Nijerya'nın ev sahipliğinde Afrika Enerji Bankasının 2026 ortasına kadar faaliyete geçirilmesi için "Abuja Mutabakatı" çağrısında bulunarak, bunun Afrika'nın enerji finansmanında liderliğini pekiştireceğini kaydetti.