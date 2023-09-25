Afrika Birliği Komiseri: Çin-Afrika işbirliği Afrika'nın altyapı bağlantısını artırıyor

Afrika Birliği Komiseri Albert Muchanga, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki Çin-Afrika işbirliğinin Afrika genelinde altyapı bağlantısını ve entegrasyonu artırdığını belirtti. Muchanga, ulaşım ağları, iletişim ağları, lojistik merkezleri ve sanayi parklarının işbirliğinin birkaç örneği olduğunu söyledi.

Afrika Birliği Komiseri Albert Muchanga, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki Çin- Afrika işbirliğinin birkaç örneğini, "Ulaşım ağları, iletişim ağları, lojistik merkezleri, sanayi parkları" şeklinde sıraladı.

ADDİS ABABA, 25 Eylül (Xinhua) -- Afrika Birliği'nin Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madenlerden sorumlu komiseri Albert Muchanga, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki Çin-Afrika işbirliğinin, Afrika genelinde altyapı bağlantısını ve entegrasyonu artırdığını belirtti.

Bu yılın Çin'in önerdiği inisiyatifin 10. yıldönümü vesilesiyle Muchanga, "Bu on yılda Afrika'nın geneline baktığımızda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin çok somut kanıtlarını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Muchanga kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, ulaşım ve iletişim ağlarını, lojistik merkezleri ve sanayi parklarını Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki Çin-Afrika işbirliğinin birkaç örneği olarak sıraladı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Çin ve Afrika arasındaki ortak altyapı projelerinin artmasının Afrika ülkelerinin birbirine bağlanmasını çok kolaylaştırdığını söyleyen yetkili, "Afrika'yı boydan boya geçebiliyorsunuz, mallar ve hizmetler de taşınabiliyor ve nakledilebiliyor. Hepsinden önemlisi istihdam yaratıldı" dedi.

Afrika Birliği Komiseri, inisiyatifin Afrika'nın gelişen genç nüfusu için istihdam yaratılmasında itici güç görevi gördüğüne işaret ederek, "İstihdam yaratıldığında, iç ekonomide tüketimi artar. Bu da kazan-kazan sonucunu doğurur" diye konuştu.

Muchanga, "Afrika olarak Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden gerçekten çok fayda gördük. Çok mutluyuz" dedi.

Muchanga, Afrika'nın inisiyatif kapsamında Çin ile işbirliğine büyük değer verdiğini belirtti.

Yetkili, "Başardıklarımızla ilerlemeyi hedefliyoruz. Bir sonraki aşama Afrika ekonomilerinin verimliliğini artırmaktır. Bu da sanayileşmeye yatırım yapılmasını gerektiriyor. Verimliliğimizin en büyük kaynağı imalat, bu nedenle imalat işletmelerinin sayısının artacağını öngörüyoruz" dedi.

Afrika Birliği Komiseri, Afrika'nın daha temiz enerjiye geçiş hedeflerine ulaşması için enerji sektöründe Çin-Afrika işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Muchanga, "Yeşil bir dönüşüme giriyoruz ve bunun için teknolojiye ihtiyacımız var. Afrika, karbon miktarının azaltılması hedefine yönelik enerji dönüşümüne katılacak kaynaklara sahip" dedi.