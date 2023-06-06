Africa CEO Forumu Abidjan'da düzenlendi

Afrika'da iş imkanlarını artırmak, ticaret ve uluslararası rekabeti geliştirmek amacıyla her yıl düzenlenen Africa CEO Forumu, Fildişi Sahilleri'nin başkenti Abidjan'da binlerce iş insanını bir araya getirdi. Afrika'nın ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen 2 bin 200'den fazla iş insanı, bankacı, yatırımcı, girişimci, siyasetçi ve bakan, iki gün boyunca düzenlenen panel ve oturumlarla kıtanın geleceğini tartıştı.

Afrika'da iş imkanlarını artırmak, ticaret ve uluslararası rekabeti geliştirmek amacıyla her yıl düzenlenen Africa CEO Forumu, Fildişi Sahilleri'nin başkenti Abidjan'da binlerce iş insanını bir araya getirdi.

Afrika'nın ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen 2 bin 200'den fazla iş insanı, bankacı, yatırımcı, girişimci, siyasetçi ve bakan, iki gün boyunca düzenlenen panel ve oturumlarla kıtanın geleceğini tartıştı.

Afrika'nın dijital dönüşümü, yeşil enerji, sorunlara yaratıcı çözümler, iş ortamında cinsiyet eşitliği, karbon salınımının azaltılması, sınır ticaretinin artırılması gibi başlıklarda onlarca konu tartışıldı.

Abidjan'da iki gün süren forum, bugün yapılan kapanış etkinliğiyle tamamlandı.

Türkiye'den katılım arttı

Küresel rekabetin en önemli noktalarından biri haline gelen Afrika'da tüm ülkeler ticaret hacimlerini artırmaya çalışırken, Türkiye'den iş insanlarının da Africa CEO Forumu'na katılımı arttı.

Geçen yıllarda sadece 1-2 şirketle katılım sağlayan Türk iş insanlarının bu yılki toplantılara ilgi göstermesi dikkati çekti. Forum boyunca Türk Hava Yolları, Aktif Bank, Karpowership, Miller Holding, Aselsan, Albayrak Grubu gibi Türkiye'nin önde gelen firmaları Afrika pazarında faaliyetlerini ilerletme ve ikili ilişkileri geliştirme çalışmaları yürüttü.

Afrika'nın farklı ülkelerinde altyapı yatırımları, stat ve otel yatırımları, tren yolu ve otoyol yapımı, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda faaliyet gösteren şirketler yeni iş imkanları ve işbirlikleri için görüşmeler yaptı.

Afrika'nın "en iyileri" ödüllendirildi

Forum kapsamında düzenlenen "Africa CEO Forum Ödülleri" de sahiplerini buldu.

Toplam 5 kategoride 22 adayın yarıştığı ödüllerde yılın CEO'su ödülünü PDG, Allianz'dan Delphine Traore, Afrika Şampiyonu kategorisinde ödülü endüstriyel platform üreticisi Arise, Yerel Etki Şampiyonu ödülünü ise Africa Finance Corporation aldı.

Forum kapsamında birçok ikili ve çoklu anlaşma da imzalandı.