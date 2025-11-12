Haberler

Afganistan, iş insanlarına Pakistan'a alternatif ticaret rotaları arama çağrısı yaptı

Afganistan yönetimi Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar, iş insanlarına ticaret konusunda "derhal" Pakistan'a alternatif rotalar aramaları çağrısında bulundu.

Tolo News'un haberine göre, Baradar, sanayiciler ve iş insanlarıyla, ulusal ticaretin korunması ve sürdürülebilirliğin ele alındığı toplantıda bir araya geldi.

İş insanlarına, ticaret için "derhal" Pakistan yerine alternatif rotalar aramaları gerektiği çağrısında bulunan Baradar, "Bu rotalar yalnızca tüccarlarımızı zarara uğratmakla kalmamış, aynı zamanda piyasa ve halk açısından da zorluklara neden olmuştur." ifadesini kullandı.

Baradar, Afganistan yönetiminin, bu çağrının ardından "Pakistan ile ticareti sürdüren kişilerle işbirliği yapmayacağı" uyarısında bulundu.

Pakistan'dan ithal edilen ilaçların "düşük kaliteli" olduğunu savunan Baradar, ilaç ithalatçılarının da Pakistan'daki ticari ilişkilerini sonlandırmak için üç ay süreleri olduğunu duyurdu.

Baradar ayrıca, ticaret yollarının yeniden açılması için Pakistan'ın, bu yolların "hiçbir koşulda bir daha kapatılmayacağına" dair kesin garantiler vermesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmiş, toplantının ilk turu yeniden bir araya gelme kararıyla 30 Ekim'de sonuçlandırılmıştı.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf da 7 Kasım'da Pakistan ve Afganistan arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve askıya alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Ekonomi
