Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bal üretimi artıyor

KUNDUZ, 23 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bal üretim sektörü son yıllarda yeniden canlandı. Vilayetin ücra Şahar Dara ilçesindeki arı çiftliklerinin sayısı giderek artıyor.

Savaştan yorgun düşmüş ülkede yaşam şartlarını iyileştirmek isteyen birçok çiftçi için arıcılık karlı bir iş haline geldi. Yerel medyada çıkan haberlere göre yaklaşık 500 arı çiftliğinin bulunduğu Kunduz vilayetinde bu yılki bal üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 35 oranında büyük bir artış sergiledi.