Afganistan'da Pencşir vilayetinde zümrüt çıkarma işlemi başladı

Afganistan'ın doğusundaki Pencşir vilayetinde bulunan madenlerden zümrüt çıkarma işlemi resmen başladı. Yıllarca yasadışı yollarla çıkarılan Pencşir zümrüdü, yüksek kaliteli değerli taş çeşidi olarak popüler. Zümrüt çıkarma çalışmaları, yerel halk tarafından iş fırsatları yaratması açısından memnuniyetle karşılandı.

BAZARAK, 8 Ağustos (Xinhua) -- Afgan yetkililer, ülkenin doğusundaki Pencşir vilayetinde bulunan madenlerden zümrüt çıkarma işlemine resmen başladı.

Yakın zamana kadar ülkedeki savaş ve istikrarsızlık nedeniyle on yıllar boyunca yasadışı yollarla çıkarılan Pencşir zümrüdü, yüksek kaliteli değerli taş çeşidi olarak küresel iş çevreleri arasında popüler.

Salı günü vilayet yönetiminden yetkililer, aşiret liderleri ve din alimlerinin katıldığı törende konuşma yapan vilayetin maden ve petrolden sorumlu yetkilisi Mevlevi Muhammed Kasım Amiri, zümrütlerin deniz seviyesinden 4.000 metre yükseklikte olan dağlarda bulunduğunu ve madencilerin zümrütleri çıkarmak için dağlara yaya çıkmak ve basit aletler kullanmak zorunda olduklarını söyledi.

Zümrüt çıkarma çalışmalarının başlamasını memnuniyetle karşılayan yerel halk, zümrüt gibi madenlerin çıkarılmasının insanlar için iş fırsatları yaratacağını belirtti.