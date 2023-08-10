AFEX, 40 Afrika ülkesinden 750 milyon dolarlık iş hacminin kapıları açılacak

Türk- Afrika İş Adamları Derneği (TABA), Afrika ile Türkiye arasındaki ticareti artırmak için önemli bir etkinliğe hazırlanıyor. TABA, 29-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da Afrika İş Forumu ve Fuarı'nı (AFEX) düzenleyecek.

29-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek AFEX'e, Afrika'nın 40'tan fazla ülkesinden seçilmiş yüzlerce iş insanı katılacak ve Türk şirketleri ile yeni iş bağlantılarını konuşacak. Türkiye ve Afrika arasındaki ticari, sosyal, kültürel ve diplomatik ilişkileri güçlendirme hedefiyle kurulan TABA tarafından düzenlenecek olan buluşma ile aynı zamanda 750 milyon dolarlık iş hacmi hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan TABA Başkanı Fatih Akbulut Afrika ekonomisine katkı ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için bugüne kadar 200'den fazla etkinlik yaptıklarını belirterek, "Şimdi bu etkinliklere yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. İlişkilerimiz yeni ufuklara yelken açmalı. Afrika ile en doğru ilişkiyi ülke olarak biz kuruyoruz. Kazan kazan temelinde şekillenen bu ilişki AFEX'te bütün bunların gerçekleşmesi içine elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

29 farklı ülkeden katılım sağlanacak

Gerçekleştirilecek olan fuar ile ilgili bilgi paylaşan Fatih Akbulut, Afrika ülkelerinden organizasyona katılacak birçok davetli olduğunu kaydetti. Türkiye gibi Afrika'ya ihracat yapmak isteyen 29 farklı ülkeden de davetlilerin katılım sağlayacağını ifade eden Akbulut, şu ifadelerde bulundu:

"Organizasyona birçok delege de katılacak. Organizasyonun hem kongre hem de fuar tarafı var. Fuar bizim için çok kıymetli. Çünkü birçok şirketin Afrika Kıtası'na girmesi oldukça zor. O nedenle bu tür organizasyonlarla şirketleri bir araya getirerek, sürecin çok daha rahat gerçekleştirilmesi sağlanıyor. İş dünyası için önemli bir organizasyon. Birçok farklı sektörü bir araya getiriyoruz. Yaklaşık on farklı sektör var. Bunlar arasında gıda ve hızlı tüketim daha ön planda. Bunun haricinde inşaat sektörüne de ciddi bir talep var. Nitekim tekstil, makina üretimi yapan şirketler de fuarda yer alacaklar."

"Türk iş insanları için çok büyük bir fırsat sunuyoruz"

Afrika'nın coğrafi, tarihsel ve kültürel açıdan Türkiye için çok önemli bir ticari ortak olduğunu söyleyen Akbulut, "TABA olarak amacımız, Türkiye ve Afrika arasında hakka ve hukuka dayalı, dostane ve sürdürülebilir bir gelişim ortamının oluşturulmasına katkı sağlamak ve böylece ülkemizin bu pazardaki potansiyel ihracat hacmine ulaşmasını hızlandırmak. Bu nedenle Türk iş insanları için çok büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelin bu fırsatı değerlendirin. Bu etkinlik, diyalogu kolaylaştırmayı; bağlantılar oluşturmayı; Türkiye ve Afrika arasındaki iş ortamını daha da geliştirecek ilişkileri teşvik etmeyi amaçlıyor. Türkiye dışında, Endonezya, Malezya, Filipinler, Brezilya ve birçok Avrupa ülkesinden iş insanları da yine Afrika ile iş yapmak için etkinliğimize katılım gösterecekler. Bu etkinlikte, Türkiye ile Afrika arasındaki ticari potansiyel, yatırım fırsatları ve işbirliği olanakları tartışılacak. Böylelikle, Türk iş adamları ve yatırımcılar, 64 farklı uçuşla Afrika kıtasına kolayca erişebilen İstanbul'da, Afrika'dan gelen önemli iş insanları ile buluşma ve müstakbel iş ortaklarıyla tanışma fırsatı bulacaklar" dedi.

Afrika ihracat hacmi 30 milyar dolar

Son on yılda Afrika ile yapılan ticaret hacminde büyük bir artış olduğunu kaydeden Akbulut, "30 milyar dolara yakın bir ticaret hacmimiz var. İhracat hacmimiz sürekli artıyor. Bu konuda Türk şirketleri atakta. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın faklı yerlerinde de bu tür organizasyonlara katılım sağlamayı önemsiyoruz. Bu organizasyonlar buluşma noktası ve kitleleri bir araya getiriyor" ifadelerinde bulundu.

"Türk firmalarının ilgisi büyük"

Türk firmalarının Afrika'ya olan ilgisini değerlendiren Akbulut, "Türk şirketlerinin ilgisi çok iyi. Türk şirketleri genel olarak bu tür organizasyonlara katılırken, Afrika tarafından katılacak şirketlerin ne kadar doğru şirketler olduğunu sorguluyor ve çok da haklılar. TABA'nın 12 yıllık bir tecrübesi var. Bu tecrübe ile önemli kurumları da dahil ederek, bu insanları bir araya getireceğiz. Fuarda kaliteli bir kitle olacak. Onları da mümkün olduğunca bilgilendirmeye çalışıyoruz "diye konuştu.

"Ekonomik büyümeyi teşvik ediyoruz"

AFEX'in, güçlü ağlar ve başarılı ortaklıklar oluşturarak ekonomik büyümeyi teşvik etme gibi bir işlevi olduğunu da aktaran Akbulut, "İkili ticareti artırma, Türkiye ve Afrika arasındaki yatırımları geliştirecek bir platform olması umudunu taşıyoruz. AFEX'e katılmak Afrika'ya açılmak için yeni bir adım. Bu konuda geç kalmayalım. Afrika'nın büyük potansiyeline ve bu potansiyeli harekete geçirmede Türkiye'nin kritik rolüne inanıyoruz. Birlikte, hem Türkiye hem de Afrika kıtası için müreffeh bir gelecek oluşturmada katkıda bulunabiliriz" dedi.

Son olarak AFEX organizasyonunu her yıl gerçekleştireceklerini ifade eden Akbulut, "Afrika Kıtası'na ihracat yapmak isteyen şirketlerin mutlaka olması gereken bir organizasyon. Bir iş insanının bir Afrika ülkesine gitmesi çok zor bir süreç. Doğru insanlara ulaşmak da aynı şekilde çok zor. Şimdi İstanbul onlar için bir buluşma noktası olacak. Organizasyonumuzu katılımcı ve şirket sayılarını daha da artırarak, gelecekte de sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL