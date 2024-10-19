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Afet Bölgesindeki Vatandaşlara Yerinde Dönüşüm Desteği

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afetlerden etkilenen 18 ilde 'Yerinde Dönüşüm' desteğiyle 255 bin aktif başvuru alırken, 45 bin konut ve iş yerinin inşası başladığı bildiriliyor. Depremzedelere hibe, kredi ve proje desteği sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afetlerden etkilenen 18 ilde 'Yerinde Dönüşüm' desteğiyle vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşmasını sağlıyor.

Afetlerden etkilenen 18 ilde 'Yerinde Dönüşüm' desteğiyle vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşması sağlanıyor. e-Devlet üzerinden bugüne kadar 255 bin aktif başvuru alındı. Yerinde Dönüşüm ofislerinde 125 bin afetzede ile yüz yüze görüşme yapıldı.

Bu destekle 45 bin konut ve iş yerinin (bağımsız bölümün) inşası başladı. 20 bin bağımsız bölüm tamamlanmak üzere, 25 bin bağımsız bölüme daha destek verilecek. Yerinde dönüşüm ile evini ve iş yerini yenileyenler için vergi ve harçlardan muafiyetler de sunuluyor. Evini yeniden yaptıranlar da ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapıp bu desteği alabiliyor.

Deprem bölgesindeki konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve yine 40 bin lira proje desteği veriliyor. Ahırlı konutlar için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İlk konut ve iş yeri için Yerinde Dönüşüm desteklerinden faydalanan vatandaşlar 2 ve 3. konut/iş yeri için de 40 bin lira proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor.

Ödemeler tamamlanma aşamasına göre yapılıyor

Yapı ruhsatı alındığında, konutlar için hibe ve kredi desteğinin ilk ödemesi 190 bin lira, iş yerleri için 120 bin lira olarak ödeniyor. Su basman seviyesine gelindiğinde; konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira ödeniyor. Kaba inşaat bitirildiğinde; konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira ödeniyor. İskan alındıktan sonra; konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira ödeniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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