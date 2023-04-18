Afet bölgesinde çalışan sayısı yüzde 33 azaldı

Ocak ayı itibariyle deprem bölgesini kapsayan 11 ilde sigortalı çalışan sayısı geçen yıla göre yüzde 32,5'e denk gelerek 465,7 bin geriledi.

Depremin istihdam ve ekonomiye etkilerininin araştırıldığı TEPAV raporuna göre, afet bölgesinde sigortalı çalışan sayısı yıllık yüzde 32,5 azaldı. Deprem bölgesini kapsayan 11 ilde sigortalı çalışan sayısı 465,7 bin geriledi. Ocak ayı itibarıyla deprem bölgesinde yer alan 11 ilin sigortalı ücretli istihdam içindeki payı yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), derlenen raporda Ocak ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 3,5 (766 bin) artarken, aylık olarak ise yüzde 3,4 (805 bin) azalarak ve 22 milyon 935 bin olarak gerçekleşti. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,2'sini sigortalı ücretli çalışan grubu oluşturmakta ve istihdamın genel seyrini belirleyici oldu. Bu gruptaki yıllık değişim yüzde 3,8 (612 bin 732) artış yönlü iken aylık olarak yüzde 4,5 (779 bin 635) oranında gerileme kaydedildi. Diğer taraftan, esnaf-çiftçi grubundaki yıllık değişim yüzde 2,6 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda değişimler farklı oldu; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 3 (75 bin 739), çiftçi sayısında ise yüzde 0,6 (3 bin 111) artış görüldü. Bu gruptaki aylık değişimler ise, esnaf sayısında yüzde 0,3, çiftçi sayısında ise yüzde 3,2 oranında düşüş şeklinde kaydedildi. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki yıllık artış yüzde 2,3, aylık düşüş yüzde 0,3 oldu.

Ocak ayında inşaat dışındaki sektörlerin hemen hemen hepsinde yılın en düşük istihdam artış oranları gerçekleşti; özellikle imalat ve toptan-perakende ticaret sektörlerindeki ivme kayıpları dikkat çekti. Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,3'ü üç ana sektörde istihdam edildi. Bu sektörler, sırasıyla, imalat (yüzde 26,8), toptan ve perakende ticaret (yüzde 15,4) ve inşaat (yüzde 10,1) sektörleridir. Yıllık değişimlere bakıldığında, imalat ve toptan-perakende ticaret sektörlerinde yıllık artışların önemli oranda gerilediği; imalatta yüzde 0,4'e, toptan ve perakende ticaret sektöründe ise yüzde 2,9'a düştüğü gözlenmektedir. Bunun yanı sıra, inşaat sektöründe geçtiğimiz aylarda yaşanan artış eğilimi yüzde 13,3 ile hızlanarak devam ettiği görüldü. Diğer taraftan, hizmet sektörlerinden finans ve sigorta faaliyetlerinde istihdam yıllık olarak daralırken (yüzde 5,1), diğerlerinde de artış oranları düştü.

Ocak ayı itibarıyla deprem bölgesinde yer alan 11 ilin sigortalı ücretli istihdam içindeki payı yüzde 7,7 olurken, çalışan sayısındaki düşüşler yıllık 465 bin 695 (yüzde 26,8), aylık ise 614 bin 272 (yüzde 32,5) oldu. Ocak ayında afet bölgesindeki iller başta olmak üzere on üç ilde istihdam yıllık olarak geriledi. Kahramanmaraş 113 bin 330 (yüzde 68,1), Hatay ise 111 bin 344 (yüzde 57,9) çalışan kaybı ile istihdamı en fazla daralan ilk iki il oldu. Onları 92 bin 89 ile Gaziantep (yüzde 25,8), 53 bin 78 ile Malatya (yüzde 45,9) ve 30 bin 453 ile Adıyaman (yüzde 46,7) izledi. Adana (yüzde 6,5), Osmaniye (yüzde 29), Şanlıurfa (yüzde 10,4), Elazığ (yüzde 4,9) ve Kilis de (yüzde 11,2) deprem bölgesinde olan ve en fazla istihdam kaybı yaşayan diğer iller arasında yer aldı.

Ocak ayında tekstil ürünleri imalatı sektörü, 91 bin 510'luk çalışan sayısı ile en fazla istihdam kaybeden sektör oldu. Yıllık değişimi de yüzde 18,4 oranında daralmaya işaret etti. 89 alt sektörün 19'unda sigortalı ücretli çalışan sayısında azalma görüldü. Tekstil ürünleri imalatı dışında, finansal hizmetler (16 bin 543), ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar (12 bin 862) ve hukuki ile muhasebe faaliyeti sektörleri de (7 bin 427) çalışan sayısı olarak istihdamı en çok daralan diğer sektörler arasında yer aldı. Oransal olarak bakıldığında ise istihdam en hızlı ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sektöründe (yüzde 25,5) gerilediği görüldü. Bu sektörü yüzde 18,4 azalışla tekstil ürünleri sektörü takip etti. - İSTANBUL