AESOB Başkanı Dere'den ' Uygun kurbanlık buldum derken eldeki paradan olmayalım' çağrısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, internetten yapılan kurban satışlarıyla ilgili dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "İnternetten satışların arttığı bu dönemde 'Uygun kurbanlık buldum' diye sevinirken eldeki paradan olmayalım" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kurban Bayramına sayılı günler kala tatlı, şekerleme, kıyafet, kurbanlık gibi alışverişler ile seyahat hazırlıklarının, esnafı canlandırdığını belirtti. Esnafın, Kurban Bayramı için yapılan alışverişlerde büyük bir beklenti içerisinde bayrama hazırlanıp, müşterilerini beklediğini kaydeden Dere, yaptığı açıklamada vatandaşlara da "Alışverişinizi esnaftan yapın. Hem esnafın, hem ülke ekonomisinin bu rahatlamaya ihtiyacı var. Esnaf sokaktır, hayatın kendisidir. Alışverişi esnaftan yaparak sokağın ışığı söndürmeyelim, mahalle kültürünü yaşatalım" çağrısında bulundu.

"Esnaf hazır, vatandaşı bekliyor"

"Esnafımız Kurban Bayramının yaz sezonuna gelmesiyle hem tatil hem de bayram alışverişleri için umutlu" diyen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Bu bayramda çocukların bayram kıyafeti hayallerini süsleyen esnafımızdan, berberine, tatlıcısına, besicisine kadar tüm esnafımız müşterilerini bekliyor. 2 yıldır Kurban Bayramlarında pandemi kurallarında kendini kapatan piyasaların bu bayram normalleşmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız bayram ziyaretleri için hem bayramlık alışverişlerini yapacak hem de tatil veya memlekete gitme planları kuranlar esnafımızdan alışveriş yaparak ekonomiye katkı koyacaktır" dedi.

"Kurbanlık alırken 'kurban' olmayın"

Başkan Adlıhan Dere, açıklamasında kurbanlık satışlarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda da bulunarak şunları kaydetti:

"Kurban Bayramının yaklaşması üzerine kurbanlık arayışları başladı. Fakat vatandaşlar hem kurban pazarlarındaki sahte para dolandırıcılarına karşı hem de internette kurbanlık satışı üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı çok dikkatli olmalı. İnternetten satışların arttığı bu dönemde 'Uygun kurbanlık buldum' diye sevinirken eldeki paradan olmayalım. İnternetteki dolandırıcılara karşı tetikte olunmalı. Fotoğrafa bakıp kurbanlık alınmaz." - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi