AESOB Başkanı Adlıhan Dere ikinci kez TESK Yönetim Kurulu'nda

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'nda yönetimdeki yerini koruyarak listedeki tek Antalyalı isim oldu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'nda yönetimdeki yerini koruyarak listedeki tek Antalyalı isim oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Geçmiş dönemde de TESK yönetiminde Antalya'yı temsil eden Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere yönetimdeki yerini korudu. Seçim sonrası Bendevi Palandöken ve Adlıhan Dere yaptıkları açıklamada, dün olduğu gibi yarın da tüm esnaf camiasına eşit mesafede hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Esnafın daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye genelinden 13 mesleki federasyon ve 82 esnaf odalar birliği delegelerinin katıldığı genel kurulda Bendevi Palandöken'in başkanlığında Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Mehmet Burhan Aksak, Fevzi Apaydın, Zekeriya Mutlu, Alican Ebedinoğlu, Adlıhan Dere, Şevket Keskin, Güven Aksoy, Bedir Limon, Abdülkadir Teksöz, Halil İbrahim Balcı, Talat Dinçer, Kadir Durmuş, Fehmi Erdem ve Ahmet Kuybu oldu. Denetim Kurulu Asil Üyeler ise Bahamettin Öztürk, Ahmet Aydan, Şevket Memiler, Bayram Karakaş ve Doğan Ceylan oldu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "TESK 21. Olağan Genel Kurulumuzda güven tazeleyerek yeniden genel başkan seçilen Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken'i, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Antalya delegesi olarak her zaman sayın genel başkanımızın yanındayız. Hep birlikte esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı olarak şahsıma yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği görevini veren Sayın Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'e şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz ve Antalya'mız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Genel Kurulumuzda bizlere destek veren başta Antalya delegasyonumuz olmak üzere tüm delegelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun başta esnaf ve sanatkarlarımıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA