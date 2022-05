AESOB Başkanı Adlıhan Dere güven tazeledi

ANTALYA (İHA) - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in Divan Başkanlığında 5 Mayıs Perşembe Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. AESOB 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında AESOB Başkanı Adlıhan Dere yeniden seçilerek güven tazeledi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in Divan Başkanlığında, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Milletvekilleri Av. Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Cavit Arı, Feridun Bahşi ve Rafet Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Av. Hakan Tütüncü, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Ak Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Isparta ESOB Başkanı Ahmet Tural, Denizli ESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Antalya KOSGEB Müdürü İbrahim Uğur Erkış, Türk Telekom Antalya Bölge Müdürü Süleyman Dündar, Halkbank Antalya Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Okan Hançer, Şehir Plancıları Odası Başkanı Funda Yörük, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Bayram Ali Çeltik, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TVSEN Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, MHP Aksu İlçe Başkanı Hasan Üstün, Konyaaltı Sanayi ve İş İnsanları Derneği Başkanı İlhami Kaplan, HUDER Antalya Şube Başkanı Av. Osman Zeki Özcan, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Okan Kurt, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürümüz Nabi Arslan, Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki Lisesi Müdürümüz Hanifi İnce, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, Halkbank Çallı Şube Müdürü Ertan Ertaş, Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve İl Protokolünün katılımlarıyla düzenlendi.

Toplantı Başkan Adlıhan Dere'nin, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin göreve geldiği günden bugüne dek yapmış olduğu hizmetleri, projeleri, diğer kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği işbirliklerini ve her türlü çalışmalarını içeren faaliyet filmi ile başladı. ve katılımcılara Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği çalışmalarının şeffaf bir şekilde anlatıldığı yönetim kurulu faaliyet raporu kitapçıkları dağıtıldı.

Gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından seçimlere geçilen AESOB 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında, AESOB Başkanı Adlıhan Dere yeniden seçilerek güven tazelerken AESOB Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Bayram Dal, Mehmet Ali Gülaçtı, Süleyman Şahin, Mehmet Ali Alkan, Abdullah Akça, Sedat Karagöz, Velittin Yenialp, Ali Çalışkan, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; Ünver Dağlar, Yusuf Erdemir, Selçuk Çınar, Sultan Çetin, Hüseyin Aslan, Ünal Ersan, Mustafa Tıraş, İsmail Çağlar, Şahin Aba, Denetim Kurulu Asil Üyeleri; Yusuf Kurul, Hüseyin Şimşek, Hüseyin Değirmenci, Tolgahan Demir, Recep Savaş, Denetim Kurulu Yedek Üyeleri; Bolat Ünsal, Kemal Evyapan, Hüseyin Alataş, Mahmut Kemal Perçin, İsmail Bakaç, Disiplin Kurulu Asil Üyeleri; Fatih Doruklu, Bülent Kaplan, Sercan Çobanoğlu, Durmuş Ali Akkaya, Bayram İğneli, Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri; Derya Ergin, Paşa Özkan, Halil Kayaer, Hüseyin İnce, Ömer Faruk Yılmaz oldu.

"Esnaf hak ettiği değeri AESOB ile buldu"

AESOB 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "75 esnaf odamızın 1 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında yapılan seçimli olağan genel kurullarını tüm Türkiye'ye örnek bir şekilde kavgasız, nizasız, birlik ve beraberlik içinde tamamladık. 95 bin üyesiyle Türkiye'nin 4. büyük birliği olan AESOB çatısı altında yarım yüzyılı aşan tecrübeyle, Ahilik kültürünün 700 yıllık geleneğini yaşatmanın onuru ve gururu ile sizlerin huzurlarındayım. Şunu gururla belirtmeliyim ki; bizim her zaman sesimiz vardı ama şimdi bu ses duyuluyor. Her zaman söylenecek sözümüz vardı ama şimdi sözümüz dinleniyor. Fikrimiz hep vardı ama şimdi fikirlerimiz soruluyor, fikirlerimiz esnaf ve sanatkara ışık oluyor. AESOB olarak biz hep vardık ama şimdi varlığımız hissediliyor. Esnafın hak ettiği değeri AESOB ile bulması göğsümüzü kabartıyor. AESOB Son yıllarda elde ettiği bu gücü tabii ki sizlerden ve 95 bin kişilik dev esnaf ve sanatkar ailesinden alıyor. Biz bu kentin yararına olan projeleri, işbirliklerini 95 bin kişilik ailemizle imzalıyoruz. Bize esnaf ve sanatkarların daha iyiye ulaşması için fikrimiz sorulduğunda 95 bin kişinin ortak aklıyla talebimizi iletiyor, istediğimizi alıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, siyasi parti genel başkanlarımız, valimiz, belediye başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızla sizlerin adına daima irtibat halinde olduk. Esnaf ve sanatkarımızın haklarını savunduk. Her önemli konunun ilimizde ve Ankara'da takipçisi olduk. Ürettiğimiz proje ve dile getirdiğimiz önerilerle esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarına çözüm bulduk" dedi.

"Ne başardıysak birlikte başardık, birliğimize güç kattık"

AESOB'u temsilen gittiği her platformda 95 bin esnaf ve sanatkarın arkasında olduğunu hisseden ve onların sorumluluğunu omuzlarında taşıdığını belirten Başkan Adlıhan Dere, "Ne başardıysak birlikte başardık. Birlik olduk birliğimize güç kattık. Kaş'tan Gazipaşa'ya esnafın gözü kulağı sesi olmamızda yol arkadaşlığı yapan herkese, esnaf ve sanatkarlar adına teşekkürler ediyorum. Her koşulda esnafın ve sanatkrın yanında olduğunu hissettiren ve bugünde divan başkanlığımızı yapan TESK genel başkanımıza, göreve geldiği günden bu yana her zaman bize destek olan esnafın hamisi valimize, bizden desteklerini esirgemeyen başta milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanlarına ayrıca her aman yanımızda olduğunu hissettiğimiz tüm esnaf dostlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Esnaf ve sanatkarımız için cefakar ve fedakarca çalışan, çaba gösteren birbirinden değerli esnaf temsilcilerimiz ve esnaf dostlarımızla bir arada olmanın onurunu ve gururunu yaşadığımı söylemek istiyorum. Birlikte güç var dedik, işte birlik ve beraberliğin gücünün resmi şuan bu salonda" diye konuştu.

"Helallik istedi"

Helallik isteyen Başkan Adlıhan Dere, "Geçmiş 4 yıllık dönem için 95 bin kişilik ailemden helallik istiyorum. Ayriyeten özel bir helallikte eşim ve kızlarımdan istiyorum. Aldığım sorumluluk gereği 95 bin kişilik ailem ile ilgilenirken kendi ailemin bana ihtiyaç duyduğu çoğu zaman yanlarında olamadım. Bugünlere gelmemde en büyük destekçim sevgili eşim Figen hanım ve kıymetli kızlarım Nagehan ve Neslihan oldu. Hakkınızı helal edin. Ailem olarak siz şunu çok iyi biliyorsunuz ki, benimkisi sadece bir görev değil. Benimkisi bir aşk hikayesi" şeklinde konuştu.

"Esnaf güçlü olursa toplum güçlü olur"

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'mizin 20. Olağan Genel Kurulunu tebrik ediyorum. Biz her zaman esnafımızın ve Adlıhan Başkanımızın yanındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü daha güzel yarınlara ilerlemeyi hedefliyoruz. Biz bir şeyi çok iyi biliyoruz esnaf güçlü olursa toplum güçlü olur. Esnaf Odalar Birliği eğer güçlü olursa ki Adlıhan Başkan bize bunu gösterdi. Esnafın sözü daha çok dinlenir, esnafın fikrine daha çok müracaat edilir. Esnafta toplumun vicdanını ve fikirlerini ortaya koyduğunu göre ülkemiz daha güllük gülistanlık olur. Ben Adlıhan Başkanımıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Esnaflarımızı en iyi şekilde temsil eden onun yönetim kuruluna ve kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Esnafın yanında olmaya çalıştık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Böylesi özel ve güzel bir günde Antalya'mızın 1966 yılında kurulmuş olan Esnaf Odalar Birliğimizin 20. Genel Kurulunda aranızda olmaktan büyük mutluluk duydum. Tabii ki bende mensubu olmaktan büyük gurur duyduğum Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin bir üyesi olarak 5 yıl siyasi parti başkanlığından sonra 18 Nisan 1999'da doğup büyüdüğüm topraklara hizmet etmek üzere Konyaaltı Belediye Başkanımız olmam dolayısıyla üzülerek istifa etmiştim. ve bugüne kadar bu Birliği kuran Birlik başkanlarından rahmete kavuşanları rahmetle anıyorum. Oda olarak, Oda Başkanı olarak hizmet eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Adlıhan Başkan dönem dönem Büfeciler Odası başkanlığından başlayarak Esnaf Odalar Birliği Başkanlığına geldi. Bir hayali varmış gerçekleştirdi. Bende 25 yıllık bir başarı hikayemden sonra sevgili vatandaşlarım ile beraber ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız anlayışı ve düşüncesiyle yola çıktık. Sevgili Antalyalılar bizi bağrına bastı. Önce bize destek olanlara teşekkür ettik sonra destek olan olmayan bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımızı söyledik. 19 ilçemize gittiğimizde her zaman oda başkanlarımız ile beraber toplantılar yaptık. Esnafın yanında olmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"Antalya için hep birlikte çalışmaya söz veriyoruz"

Antalya için hep beraber çalışacaklarını belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "2 yıldır devam eden Antalya'mızı Türkiye'mizi ve bütün dünyayı esir alan bir Koronavirüs sürecinden geçtik. İnşallah bitiriyoruz. Bu süreç yaşanan olumsuzluklar en çok buradaki kitleyi etkiledi. Esnafımız o süreçte çeşitli yasaklamalara ve kısıtlamalara maruz kaldı. Çünkü hayatın akışı Kovid koşullarında değişmişti. Bizde Antalya olarak tabii bütün dünyada uygulandığı gibi çeşitli tedbirler alındı, uygulandı, denetlendi. Çeşitli zorluklar yaşadık. Ama Düzce Eski Sanayi Sitesi'ndeki oto boyacısı Recep Yazıcı'nın kazandığı paralarla karnını doyuran çocukluğunu ve gençliğini bir esnaf çocuğu olarak tamamlayan ve esnafın nasıl dertleri olduğunu ne olduğunu bilen çocukluğunda ve gençliğinde oralarda bulunan oralarda yetişen birisi olarak Antalya'daki esnafımızla bir araya gelmeye hep gayret gösterdim. Bu şehirde en çok gittiğim binalardan biri Adlıhan Başkanın bulunduğu Birlik binasıdır. Bizde Antalya'da eğitimde niteliği arttırmak amacıyla AHENK adında bir proje başlattık. ve oradaki temel amacımız siz değerli Esnaf kardeşlerimize ahlaklı düzgün iyi insan olarak tarif edeceğimiz aynı zamanda alanında kalifiye olmuş işin uzmanı profesyoneller yetiştirmek adına bir kampanyaya giriştik. Ticaret Odamız ve Esnaf Odalar Birliğimiz de bu konuda bizi destekliyor. İnşallah birkaç yıl içinde okullarımızda verdiğimiz eğitimin kalitesini arttırarak hem iyi insanlar hem de işini iyi yapan insanlar yetiştireceğiz. Antalya'mıza yapacakları katkılardan dolayı yeni yönetime teşekkür ediyorum. El birliğiyle omuz omuza Antalya'mızın dertlerini çözmeye sorunlarıyla ilgilenmeye, bu dünya şehrini, turizmin başkentini tüm dünyada bulunduğu seviyeden daha üst seviyeye çıkartmak için hep birlikte çalışmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

