AEDAŞ, Kepez'e 2,5 Milyar TL Yatırım Yaptı

AEDAŞ'ın, Antalya'nın Kepez ilçesine 2013-2023 yılları arasında yaptığı yatırımların toplamı 2,5 milyar TL'ye ulaştı. Bu süreçte AEDAŞ'ın toplam yatırımlar içinde Kepez'in aldığı pay yüzde 14'ler seviyesinde gerçekleşti.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), yatırımlarını her bölgenin ihtiyaçlarına göre belirleyerek ona göre hayata geçiriyor. Antalya, Burdur ve Isparta'da yaklaşık 2.4 milyon abonenin enerji ihtiyacına yanıt veren AEDAŞ'ın, yapılaşmanın hızla devam ettiği, yeni açılan imar alanları ve kentsel dönüşüm ile büyük bir hareketin yaşandığı Antalya'nın Kepez ilçesine yaptığı yatırımların toplamı 2013-2023 yılları arasında 2,5 milyar TL'yi buldu. 2013 yılından bu yana AEDAŞ'ın toplam yatırımları içinde Kepez'in payı yüzde 14'ler seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında 22 dağıtım trafosu tesis edildi

2023 yılında Kepez'e 67 bin metre alçak gerilim yeraltı kablosu, 35 bin metre orta gerilim yeraltı kablosu döşeyen, 44 adet yeni dağıtım trafosu tesis eden AEDAŞ; bu yılın ilk 6 ayında da yatırımlarına ara vermeden devam etti. Yılın ilk yarısında Kepez'e 22 bin 500 metre alçak gerilim yeraltı kablosu, 18 bin metre orta gerilim yeraltı kablosu döşenirken, 22 adet de dağıtım trafosu tesisi yapıldı.

Bu sırada Kepez ilçesinde özellikle Suryapı ve Güneş Mahalleleri kentsel dönüşüm projelerinde oluşan enerji talepleri doğrultusunda yatırımlarda bu bölgelere de öncelik verildi. "Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği" kapsamında gerekli trafoların tesisi için AEDAŞ, kendisine tanınan süre 2025 yılında dolacak olmasına rağmen bölgenin en kısa zamanda enerjilendirilmesi için 7 gün 24 saat esası ile çalışıyor. Güneş Mahallesi'ne kentsel dönüşüm projesi kapsamında tesis edilmesi gereken 4 adet dağıtım trafosundan 2 tanesi teslim edildi. Bölgeye bir-iki hafta içinde enerji vermeye hazırlanan AEDAŞ, kalan 2 dağıtım trafosunun teslimi için de çalışmalarını hızlandırdı.

Kepez'in elektrik tüketimi 5 yılda yüzde 24 arttı

Hızla gelişen ve büyüyen Kepez'de abone sayısı ve enerjiye olan talep de her geçen gün arttı. 2019 yılında Kepez'de toplam 315 bin 584 aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan AEDAŞ'ın bölgedeki abone sayısı 2024 itibarıyla 360 bin 348'e ulaşmış durumda. 2019 yılında 1 milyon 72 bin MWh düzeyinde olan bölgenin elektrik tüketimi de 2023 yılı sonu itibarıyla yüzde 24'e varan yükselişle 1 milyon 333 bin MWh'ye çıktı. Rakamlar, bu yıl da artışların devam ettiğini gösteriyor. 2023 yılının ilk altı ayında Kepez'de toplam 591 bin 276 MWh olan elektrik tüketimi bu yılın ilk altı ayında yüzde 14'lük bir artışla 677 bin 312 MWh seviyesini gördü. - ANTALYA