AEDAŞ ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerjinin Yıldızları Projesi'ni 3 yıl uzattı

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, enerji sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına ve genç istihdamına katkı sağlamayı amaçlayan "Enerjinin Yıldızları" Projesi'nin süresini üç yıl daha uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018'de hayata geçirilen ve "yaparak, yaşayarak öğrenme modeli"ne dayanan proje, elektrik dağıtım sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 281 gencin sektöre kazandırıldığı proje için Antalya'da yeni bir üç yıllık protokol imzalanırken, AEDAŞ'ın yanı sıra Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) hizmet bölgelerinde de uygulama sürüyor. Proje kapsamında Antalya, İstanbul Avrupa Yakası ve Sivas'ta belirlenen meslek liselerinde eğitim ile istihdam arasında güçlü bir bağ kuruluyor.

Bu kapsamda, Antalya'da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan Yüksek Gerilim Laboratuvarı ile Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı'nı tercih eden öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimleri destekleniyor.

Ekipman ve burs desteği

Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunulurken, okullara malzeme ve ekipman desteği sağlanıyor, laboratuvar altyapısı güçlendiriliyor.

Öğrencilere takım çantası, laboratuvar ekipmanları ve önlük temin edilirken, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olanağı sunuluyor. Bunun yanı sıra staj imkanları, teknik eğitimler ve sektörel geziler düzenleniyor. Ayrıca AEDAŞ bünyesinde görev yapan uzman çalışanlar da yıl boyunca öğrencilere mentörlük desteği veriyor.

42 mezun AEDAŞ'ta istihdam edildi

Mezuniyet sonrasında da gençlere istihdam desteği sağlayan AEDAŞ'ta, proje kapsamında bugüne kadar 42 öğrenci işe başladı. Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dalı'ndan mezun olan 14 öğrencinin 2025'te işbaşı yapmasıyla bu sayı güncellendi.

Güncel durumda 2025-2026 eğitim öğretim yılında 12. sınıf öğrencileri haftada üç gün AEDAŞ'ta staj yaparken, 11. sınıfta öğrenim gören 62 öğrenci Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dalı'nda eğitimlerine devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, Akdeniz bölgesinde yeni dönem ile birlikte daha fazla gence ulaşma fırsatına sahip olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Enerjinin Yıldızları Projesi ile yalnızca teknik bilgi kazandırmayı değil, gençlerin mesleklerine güvenle adım atabilecekleri sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Eğitim kurumlarımızla kurduğumuz bu güçlü iş birliği sayesinde öğrencilerimizi daha eğitim hayatları devam ederken sektörle buluşturuyor, mezuniyet sonrasında da istihdamla destekliyoruz. Mesleki eğitimin güçlenmesi, sektörümüz ve ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. AEDAŞ olarak bu sorumluluğu kararlılıkla üstlenmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), çalışma hayatında fark yaratan projeleri görünür kılmak ve iyi örnekleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Ortak Yarınlar' Programı'nda 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' kategorisinde verilen 'Gençlerin Yolunu Açanlar Ödülü'nü Enerjinin Yıldızları Projemizin layık görülmesi bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu." ???????