AEDAŞ, 'Enerjinin Yıldızları Projesi' kapsamında öğrencilere saha tecrübesi kazandırdı

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, 'Enerjinin Yıldızları Projesi' kapsamında Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı 12. sınıf öğrencilerine Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ne teknik gezi düzenledi. Proje, Antalya, Sivas ve İstanbul'da yürütülüyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ), "Enerjinin Yıldızları Projesi" kapsamında yüksek gerilim dalı öğrencilerine saha tecrübesi kazandırmak için Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ne gezi düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefleyen projeyle 2018'den beri yüzlerce personeli sektöre kazandıran AEDAŞ tarafından, Antalya'daki Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı 12. sınıf öğrencilerine yönelik teknik gezi organize edildi.

Bu kapsamda, Manavgat Irmağı üzerinde kurulu Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ni (HES) ziyaret eden öğrenciler, yılda 1 milyar 620 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip tesisi yerinde görme ve HES'lerin çalışma prensiplerini öğrenme fırsatını buldu.

AEDAŞ'tan teknik eğitmenlerin eşlik ettiği geziye, 17 öğrenci ve 3 eğitimci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, enerjinin yıldızlarını yaparak-yaşayarak öğrenme modeliyle destekleyerek sektöre hazırladıklarını söyledi.

Teknik gezilerin gençlerin enerji sektörüne olan ilgisini artırırken, mesleki gelişimine de büyük katkı sunduğuna dikkati çeken Baydar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Oymapınar HES'e düzenlediğimiz geziyle öğrencilerimiz HES'lerin üretim sürecini yakından görme, öğrenme fırsatını yakaladı. Santralin çalışma prensibi, enerji üretimi ve dağıtım süreci konularında saha uzmanlarından bilgi alarak sektöre dair pratik deneyimler elde etti. Bu gezinin öğrencilerin, kariyer yolculuğunda büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Hedefimiz, ülkemizin yetişmiş insan gücüne, gençlerimizin istihdamını artırmaya katkı sunmak."

Proje, Antalya, Sivas ve İstanbul'da yürütülüyor

Öte yandan, "Enerjinin Yıldızları Projesi" kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018'de yapılan protokol kapsamında Antalya, Sivas ve İstanbul'da belirlenen üç meslek lisesinde "Yüksek Gerilim Dalı Bölümü" açıldı.

Proje çerçevesinde bu dalı tercih eden öğrenciler, BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler ile destekleniyor. Üç şirket, öğrencilere burs ve staj imkanı, mezuniyetlerinden sonra da istihdam olanağı sağlıyor.