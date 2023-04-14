AEDAŞ elektrik şebekelerine müdahale edilmemesi konusunda uyardı

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), elektrik şebekelerine bilinçsiz müdahalelerin tehlikeli sonuçlar yaratabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim ve orta gerilim hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece dağıtım şirketine ait olduğu belirtildi.

Elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisim veya kuşların olması gibi durumlarda en kısa sürede AEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Elektrik dağıtım şebekelerine sadece üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasaktır." ifadesi kullanıldı.

İnşaat, tadilat gibi işler yapılırken güvenlik mesafesinin ihlal edilmesi ve elektrik iletkenlerine müdahale edilmesi durumunda can ve mal kaybı yaşanabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı firmaların Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara uyması gerekir. Ayrıca enerjinin kesilerek çalışma yapılması gereken durumlarda, hem yasa hem de kamu güvenliği gereği firmaların dağıtım şirketi çağrı merkezi veya işletmelerine bilgi vermesi ve dağıtım şirketi tarafından enerji kesintisi yapılmadan çalışmaya başlanmaması şarttır. Vatandaşlarımızın elektrik arızaları ve acil durumlarda 186 Çağrı Merkezi'ni aramalarını rica ederiz."