Adres Patent Genel Müdürü: Güneş enerjisi sistemleri yenilenebilir enerjide patent payının yüzde 56'sını oluşturuyor

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 2017-2020 arasında güneş enerjisi sistemlerinin toplam yenilenebilir enerjide aldığı patent payının yüzde 56 civarında olduğunu belirtti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında dünyada önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akbulut, patent çalışmalarının artırılması gerektiğini söyledi.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 2017-2020 arasında güneş enerjisi sistemlerinin toplam yenilenebilir enerjide aldığı patent payının yüzde 56 civarında olduğunu belirtti.

Şirket açıklamasına göre, son 3 yılda yenilenebilir enerji alanında patent başvuruları artış gösterirken güneş enerjisi sistemleri daha fazla öne çıkmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, yenilenebilir enerji alanında 2020'de patent başvuru sayılarının 39 bine ulaştığını belirterek, 2017-2020 arasında güneş enerjisi sistemlerinin toplam yenilenebilir enerjide aldığı patent payının yüzde 56 civarında olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında dünyada önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akbulut, "Ülkemiz güneş ışınlarını Almanya'dan 8 kat daha verimli alırken, bu kaynakların kullanımında teknoloji olarak Almanya'nın gerisindeyiz. Bunu geliştirmek adına yapılan patent çalışmalarını artırmamız gerekiyor, böylece fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltarak cari açıkta birinci sırada yer alan enerji giderlerimizin önüne geçmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Akbulut, güneş enerjisi alanında yapılan patent başvurularının yüzde 51,8'inin Çin, yüzde 11,8'inin ABD, yüzde 10,7'sinin Güney Kore, yüzde 10,1'inin Japonya, yüzde 2,8'inin Almanya ve 12,8'inin diğer ülkeler tarafından yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Rüzgar enerjisinde ise yapılan patent başvurularının yüzde 37,8'i Çin, yüzde 13,8'i Almanya, yüzde 13,3'ü Danimarka, yüzde 10,5'i ABD, yüzde 4,8'i Japonya ve 19,8'i diğer ülkelerden oluşuyor. Hidrojen enerjisi alanında yapılan patent başvurularında Çin yüzde 46,5, ABD yüzde 9,5, Japonya yüzde 7,4, Güney Kore yüzde 4, Almanya yüzde 24 ve diğer ülkeler yüzde 5'lik dilime sahip.

Jeotermal enerji alanında yapılan patent başvurularında Çin yüzde 51,2, Güney Kore yüzde 9,9, Amerika yüzde 8,4, Japonya yüzde 8,3, Kanada yüzde 16,2'lik paya sahip. Öte yandan yakıt hücresi alanında yapılan patent başvurularında; Japonya yüzde 41,4, Çin yüzde 23,7, ABD yüzde 11,7, Güney Kore 4,6 ve Almanya yüzde 9,1'lik paya sahip."