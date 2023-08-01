ADNOC, Net Sıfır Emisyon Hedeflerini 2045'e Çekti

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) en büyük petrol şirketi Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), net sıfır emisyon hedeflerine ulaşma tarihini 2050'den 2045'e çekti. Şirket ayrıca 2030 yılına kadar sıfır metan emisyonu hedefine ulaşmayı planlıyor.

DUBAİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) en büyük petrol şirketi Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), net sıfır emisyon hedeflerine ulaşma tarihini 2050'den 2045'e çekti.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM, devlete ait şirketin 2030 yılına kadar sıfır metan emisyonu hedefine ulaşmayı da planladığını duyurdu.

Şirketin karbonsuzlaşma planı, açık deniz operasyonlarını temiz şebeke gücüne bağlamaya ve açık denizdeki karbon ayak izini yüzde 50 oranında azaltmaya yönelik 3,8 milyar dolarlık bir projeyi içeriyor. Ayrıca şirket müşterilerinin karbonsuzlaşmasına yardımcı olmak üzere yıllık 1 milyon tonluk düşük karbonlu amonyak üretim tesisinin kurulması da planlanıyor.

ADNOC, karbon yakalama kapasitesini 2030'a kadar yıllık 5 milyon tona çıkarma planı kapsamında, bu yıldan itibaren karbondioksidi yakalamaya ve kalıcı şekilde depolamaya yönelik iki pilot proje başlattı.

Abu Dabi Veliaht Prensi ve Abu Dabi Yönetim Konseyi Başkanı Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bu iddialı hedeflerin, ADNOC şirketinin daha düşük karbonlu geleceğe doğru dönüşüm yolculuğunda yeni bir sayfayı simgelediğini söyledi.

30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında 2023 Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan BAE, bu ayın başlarında emisyon azaltma hedefini 2030 yılına kadar yüzde 31'den yüzde 40'a çıkarmıştı.¦