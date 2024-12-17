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Adm Elektrik, Elektrik Sayaçlarını Uydu Üzerinden Okuyacak

Adm Elektrik, Elektrik Sayaçlarını Uydu Üzerinden Okuyacak
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Adm Elektrik, Aydın, Denizli ve Muğla'da elektrik sayaçlarını uydu teknolojisi ile okuma projesi başlattı. Bu yenilikçi sistemle enerji verimliliği artırılacak, kayıp-kaçak kullanımının önlenmesine katkı sağlanacak ve karbon ayak izi azaltılacak.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm Elektrik, geliştirdiği yeni projeyle elektrik sayaçlarını uydu üzerinden okuyacak. Proje ile enerji dağıtım süreçleri daha güvenilir, hızlı ve verimli hale getirilirken, karbon ayak izininin de azaltılması hedefleniyor.

Sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlama hedefiyle teknolojiye yatırım yapmaya devam eden Adm Elektrik, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri iş birliğiyle Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Elektrik sayaçlarından gerçek zamanlı veri alımı ve analiz süreçlerini modern bir altyapıyla destekleyen yenilikçi sistem ile sektörde önemli bir dönüşüm sağlanacak.

IoT ve uydu teknolojisiyle enerji yönetiminde yeni dönem

Proje kapsamında, Nesnelerin İnterneti (IoT) altyapısı kullanılarak elektrik sayaçlarından elde edilen veriler, Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisi ile uydular üzerinden Adm Elektrik'in veri merkezlerine iletilecek. Bu modern teknoloji sayesinde GSM erişiminin sınırlı ya da yetersiz olduğu kırsal bölgelerde de sayaç verilerinin okunması ve analiz edilmesi daha verimli getirilecek. Adm Elektrik, bu yenilikçi sistemle enerji dağıtım süreçlerini daha güvenilir, hızlı ve verimli hale getirirken, karbon ayak izini de azaltmayı hedefliyor.

Kayıp-kaçak kullanımın önlenmesinde önemli bir rol oynayacak

Uydu üzerinden aktarılan veriler, hizmet verilen bölgelerdeki enerji verimliliği ve kayıp-kaçak kullanımın önlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Sistem, elektrik sayaçlarından alınan verilerin gerçek zamanlı analizini mümkün kılarak, kayıp ve kaçak elektrik kullanımı tespitini ve saha operasyonlarını daha etkin hale getirecek.

"Öncü olmak gurur verici"

Teknolojiyi enerji sektörünün her alanında kullanarak daha verimli, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedeflediklerini söyleyen Adm Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Bu proje, enerji yönetimi konusunda geleceğe yönelik önemli bir adım olacak. Kırsal alanlarda GSM çekim kalitesinin zayıf olması, mevcut uzaktan okuma sistemlerinde önemli bir sorundu. Bu çözüm, saha operasyonunda verimlilik sağlarken çalışma hayatına yansıyan sağlık ve güvenlik risklerini de azaltacak. Teknolojide öncü olmak gurur verici" dedi. Plan-S CEO'su Tugay Güzel ise Adm ile yapılan iş birliğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Connecta IoT Network ile birçok alanda enerji yönetimini dijitalleştirmek, sadece teknolojik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük bir adım. Adm Elektrik ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sektörde örnek teşkil edecek bir başarı hikayesi oluşturacak."

Pilot çalışmalar başarıyla tamamlandı

Projenin pilot uygulama sürecinde, daha önce veri alınamayan bölgelerden başarılı bir şekilde veri akışı sağlandı ve bu sayede sayaç okuma süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Tam ölçekli uygulamanın ise 2025 yılı içinde devreye alınması planlanıyor. Plan-S'in halihazırda yörüngede bulunan dört adet Connecta IoT Network uydusu ve SpaceX Falcon 9 Transporter 12 görevi ile fırlatılacak dört yeni uyduyla birlikte küresel kapsama alanı genişletilecek. Bu sayede, sayaç okuma işlemleri daha yaygın, hızlı ve etkin bir hale gelecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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