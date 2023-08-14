Adıyaman Ziraat Odası Başkanı ve İlçe Başkanları Tarım ve Orman Bakanına Dosya Sundu

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ve ilçe ziraat odası başkanları, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya kentin tarımsal sorunlarıyla ilgili bir dosya sundu. Bakan Yumaklı, başkanlarla görüşerek sorunları dinledi. Dosyada mazot fiyatları, sulama sistemleri, baraj inşaatları ve diğer talepler yer alıyor.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ve ilçe ziraat odası başkanları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya kentin tarımsal sorunlarıyla ilgili bir dosya sundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, valilik binasında Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ve ilçe ziraat odası başkanlarıyla görüşerek onların sorunlarını dinledi.

Deprem nedeniyle üreticilerin mağdur olduğunu dile getiren ziraat odası başkanları taleplerini dosya halinde sundu.

Başkanların taleplerinin yer aldığı dosyada şu talepler bulunuyor:

"Mazottaki ÖTV artışı nedeni ile üreticimiz büyük sıkıntı yaşamaktadır. Mazotta ÖTV 'ye muafiyet getirilmesini talep ediyoruz.

Tarımsal sulamada kullanılan GES'in test raporu tutulması yetkisinin üniversitelerden alınıp Tarım ve Orman İl Müdürlükleri teknik ekibine yetki verilmesini istiyoruz.

Ayrıca Tarımsal Sulama amaçlı GES'lerin Maliye, Enerji ve Tarım ve Orman Bakanımızın ortak açıklaması ile yürürlüğe giren trafo gücünün 2 katı satış yapma yetkisinin EPDK tarafından iptal edilmesi nedeni ile üreticimiz banka geri ödemelerinde büyük sıkıntı yaşanacağından EPDK'nın almış olduğu kararda tarımsal amaçlı GES'in ayrı tutulmasını talep ediyoruz.

Toplulaştırma çalışmalarının bir an önce tamamlanması.

Yapımı devam eden barajlarımızın (Çetintepe iletim hattının bir an önce ihale edilmesi, Koçali, Gömükhan, Büyükçay ve Çelikhan sulama tünelimizin) baraj inşatlarımızın tamamlanması.

Çiftçilerimizin Devletimiz kurumları arasında iletişim ve sorunlarının çözümü için mücadele veren Anayasal bir kurum olan Ziraat Odalarının çiftçilerimizden koparılmasına fırsat verilmemesi ve bizler Ziraat Odası Başkanları olarak ÇKS'nin E devlet üzerinden yapılmasına kesinlikle karşı değiliz. Ancak Ticaret ve Sanayi Odalarında olduğu gibi e-devlet üzerinden ÇKS sistemine Ziraat Odalarından belge alınması butonunun eklenmesini talep ediyoruz.

Sarmalık Kıyılmış tütün ile ilgili yürürlükte olan 4733 sayılı yönetmeliğin bir an önce uygulanmasını talep ediyoruz.

6 Şubat depremi nedeni ile enkaz altında kalan Tarımsal Mekanizasyonun (Traktör-Biçerdöver vs.)bir an önce karşılanıp üretime kazandırılması.

Çiftçilerimizin ödedikleri Bağ-Kur primlerinin yüksek olması nedeni ile ödemekte sıkıntı yaşamaktadır. Talebimiz prim miktarlarının düşürülmesi ve ödemenin hasada göre yapılması.

Hayvancılık sektörümüzün ihtiyacı olan Hayvancılığa dayalı Organize sanayinin kurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca Depremde yıkılan ve ağır hasarlı hayvan barınaklarının yıkımı nedeni ile yemlerin ve hayvanların korunabileceği çadır ve brandaların temin edilmesini talep ediyoruz

Sincik, Tut ve diğer ilçelerimizde bulunan orman arazilerimizde atıl durumda bulunan menengiç ağaçlarının Orman Müdürlüğü tarafından Antep Fıstığı aşısı yapılarak bölgedeki üreticilerimize teslim edilmesi.

Tarım Kredi Genel Müdürlüğü tarafından Kahta İlçemizde kurulan Sert Kabuklu işleme tesisinde badem ve antep fıstığı alınmakta olup buna cevizinde dahil edilmesini talep ediyoruz.

Yüçde 50 Makine desteği kapsamında teslim tarihinin 1 ay uzatılarak 15.09.2023 tarihi olarak düzeltilmesini talep ediyoruz.

İlimizin de IPARD destekleme kapsamına alınmasını talep ediyoruz." - ADIYAMAN