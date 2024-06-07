Adıyaman Kablo ve Konnektör AŞ ünvanlı şirket kuruldu.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Başta savunma sanayi sektörü olmak üzere, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere sivil ve askeri kablo, konnektör ve kablaj (harness) ve benzeri ürün ve teknolojilerin üretimi, tasarımı, araştırma geliştirmesi, eğitim test ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmek ve söz konusu ürünlerin satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, eğitim, bakım ve satış sonrası hizmet vermek, bu konularla ilgili her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak amacıyla yüzde 15'i ASELSAN'a ait olmak üzere 'Adıyaman Kablo ve Konnektör AŞ' ünvanlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi 485 milyon lira olup, kuruluşu 7 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiştir."