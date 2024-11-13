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Adıyaman'ın Organik Narları Avrupa Pazarında Beğeniliyor

Adıyaman'ın Organik Narları Avrupa Pazarında Beğeniliyor
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Adıyaman'da yetiştirilen organik narlar, kendine has lezzeti ve kokusuyla Almanya başta olmak üzere Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Nar üretimi, bölge için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Adıyaman'da yetiştirilen organik narlar, kendine has kokusu ve lezzetiyle Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarında yerini alıyor.

Türkiye'de nar yetiştiriciliğinde 13'üncü sırada yer alan Adıyaman'ın sulanabilir verimli topraklarından yetiştirilen organik narlar Avrupa pazarında büyük ilgi görüyor. Konvansiyonel narlar ise Rusya'ya ihraç ediliyor. Nar işleme fabrikaları ve soğuk hava depolarının bulunduğu Adıyaman'da nar yetiştiriciliği üreticiler için önemli bir gelir kaynağı oldu.

Geçtiğimiz yıl 20 bin dekarlık alanda 43 bin ton nar üretiminin gerçekleştirildiği Adıyaman'da bu yılda aynı rekolte bekleniyor. Nar hasadının başladığı kentte, üreticilerin bir kısmı iç pazarda bir kısmı ise Avrupa pazarında narları satışa sunuyor.

Adıyaman merkez Battalhöyük köyü Karaburç mezrasında nar hasadına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas. Nar üretimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Müdür Nurettin Kıyas, "Adıyaman ilinde yaklaşık 20 bin dekar nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu alanlarımız gittikçe her yıl artmaktadır. Adıyaman'da gerek soğuk hava depolarının artması, gerekse de özellikle organik narın yaygınlaşmasıyla beraber yurt dışına ihracatta gerçekleşmektedir. İlimizde daha çok Avrupa ülkelerine, en çok ta Almanya'ya organik nar ihracatı yapılmaktadır. Yine konvansiyonel olarak Rusya gibi birkaç ülkeye de nar gönderilmektedir. İlimizde nar suyu işleyen fabrikalarımız var. Nar ekşisi yapan fabrikamız var. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi de ilimizden nar almaktadır. Toplam 43 bin ton nar rekoltemiz var ve bu veri geçen yılki rakamla aşağı yukarı aynıdır" dedi.

Nar üreticisi Halil Gürsoy ise "Ben bu bahçeyi 13 yıl önce kurdum. Üretimimize organik olarak devam ediyoruz. Rekoltemizde iyi, şuanda memnunuz. Bahçeler kurulduğundan 3 yıl sonra verime giriyor tabi tonaj düşük bir şekilde. Ağaç büyüdükçe tonajlarımızda yükseliyor. Şuanda benim bahçem 13 yıllık bahçe, 200 tonun üzerinde meyvesini alıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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